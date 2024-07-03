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Украинцы стали меньше покупать автомобили с бензиновыми двигателями, продажи электромобилей и гибридов растут
В июне автомобили с традиционными двигателями охватили более 61% рынка новых легковых автомобилей. В прошлом году этот показатель составил 71%.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что популярными на украинском рынке остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 36,9% июньских продаж новых авто, что почти на 10 процентных пунктов меньше показателя июня 2023 года.
В то же время доля дизельных автомобилей почти не изменилась – 24,7%.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Зато заметно увеличилась доля гибридов с 18% до 22,9%.
Также добавил и сегмент электромобилей – с 10,5% до 15,2%.
На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее 1% продаж новых автомобилей.
Лидерские позиции по сегментам заняли:
- Бензиновые авто – SUZUKI SX4;
- Дизельные – RENAULT Duster;
- Гибридные – TOYOTA RAV-4;
- Электро – HONDA M-NV;
- Автомобили с ГБО – KIA Sportage.
Рынок автомобилей в Украине
Напомним, в течение июня в Украине было зарегистрировано около 5,2 тыс. новых легковых авто, что на 8% меньше, чем в прошлом году. Впервые в этом году спрос на новые автомобили в июне продемонстрировал негативную динамику в годовом исчислении.
Несмотря на всеобщее уменьшение продаж автомобилей французской марки RENAULT, ее кроссовер Duster в июне стал бестселлером украинского рынка новых легковых авто.
Лидер рынка новых авто в мае – TOYOTA RAV-4 – в июне продемонстрировал второй результат. А "бронзу" получил электромобиль HONDA M-NV.