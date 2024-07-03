Украинцы стали меньше покупать автомобили с бензиновыми двигателями, продажи электромобилей и гибридов растут

В июне автомобили с традиционными двигателями охватили более 61% рынка новых легковых автомобилей. В прошлом году этот показатель составил 71%.

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Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что популярными на украинском рынке остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 36,9% июньских продаж новых авто, что почти на 10 процентных пунктов меньше показателя июня 2023 года.

В то же время доля дизельных автомобилей почти не изменилась – 24,7%.

Зато заметно увеличилась доля гибридов с 18% до 22,9%.

Также добавил и сегмент электромобилей – с 10,5% до 15,2%.

На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее 1% продаж новых автомобилей.

Лидерские позиции по сегментам заняли:

Бензиновые авто – SUZUKI SX4;

Дизельные – RENAULT Duster;

Гибридные – TOYOTA RAV-4;

Электро – HONDA M-NV;

Автомобили с ГБО – KIA Sportage.

Рынок автомобилей в Украине

Напомним, в течение июня в Украине было зарегистрировано около 5,2 тыс. новых легковых авто, что на 8% меньше, чем в прошлом году. Впервые в этом году спрос на новые автомобили в июне продемонстрировал негативную динамику в годовом исчислении.

Несмотря на всеобщее уменьшение продаж автомобилей французской марки RENAULT, ее кроссовер Duster в июне стал бестселлером украинского рынка новых легковых авто.

Лидер рынка новых авто в мае – TOYOTA RAV-4 – в июне продемонстрировал второй результат. А "бронзу" получил электромобиль HONDA M-NV.