Какие авто покупали украинцы в июне: самые популярные модели

Несмотря на всеобщее уменьшение продаж автомобилей французской марки RENAULT, ее кроссовер Duster в июне стал бестселлером украинского рынка новых легковых авто.

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Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что лидер рынка новых авто в мае – TOYOTA RAV-4 – в июне продемонстрировал второй результат.

А "бронзу" неожиданно получил электромобиль HONDA M-NV.

ТОП-10 новых легковушек июня 2024 года:

1. RENAULT Duster – 447 ед.;

2. TOYOTA RAV-4 – 424 ед.;

3. HONDA M-NV – 140 ед.;

4. TOYOTA Camry – 138 ед.;

5. BMW X5 – 115 ед.;

6. SUZUKI SX4 – 114 ед.;

7. MITSUBISHI L200 – 113 ед.;

8. MAZDA CX5 – 111 ед.;

9. KIA Sportage – 107 ед.;

10. BMW 3 – 104 ед.

Как подчеркивают в "Укравтопроме", за счет десяти самых популярных моделей было сформировано 35% июньского рынка новых легковушек.

Напомним, в течение июня в Украине было зарегистрировано около 5,2 тыс. новых легковых авто, что на 8% меньше, чем в прошлом году. Впервые в этом году спрос на новые автомобили в июне продемонстрировал негативную динамику в годовом исчислении.

Рынок автомобилей в Украине

В течение мая в Украине было зарегистрировано более 5,5 тыс. новых легковых автомобилей, что оказалось на 8% больше, чем за аналогичный период в 2023 году.

Лидерство на украинском рынке новых легковушек с большим отрывом получил кроссовер TOYOTA RAV-4.

В мае украинский автопарк пополнили 4113 транспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). Относительно мая прошлого года спрос на электромобили вырос на 68%.

В мае крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области.