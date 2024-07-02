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Какие авто покупали украинцы в июне: самые популярные модели
Несмотря на всеобщее уменьшение продаж автомобилей французской марки RENAULT, ее кроссовер Duster в июне стал бестселлером украинского рынка новых легковых авто.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что лидер рынка новых авто в мае – TOYOTA RAV-4 – в июне продемонстрировал второй результат.
А "бронзу" неожиданно получил электромобиль HONDA M-NV.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
ТОП-10 новых легковушек июня 2024 года:
1. RENAULT Duster – 447 ед.;
2. TOYOTA RAV-4 – 424 ед.;
3. HONDA M-NV – 140 ед.;
4. TOYOTA Camry – 138 ед.;
5. BMW X5 – 115 ед.;
6. SUZUKI SX4 – 114 ед.;
7. MITSUBISHI L200 – 113 ед.;
8. MAZDA CX5 – 111 ед.;
9. KIA Sportage – 107 ед.;
10. BMW 3 – 104 ед.
Как подчеркивают в "Укравтопроме", за счет десяти самых популярных моделей было сформировано 35% июньского рынка новых легковушек.
Напомним, в течение июня в Украине было зарегистрировано около 5,2 тыс. новых легковых авто, что на 8% меньше, чем в прошлом году. Впервые в этом году спрос на новые автомобили в июне продемонстрировал негативную динамику в годовом исчислении.
Рынок автомобилей в Украине
В течение мая в Украине было зарегистрировано более 5,5 тыс. новых легковых автомобилей, что оказалось на 8% больше, чем за аналогичный период в 2023 году.
Лидерство на украинском рынке новых легковушек с большим отрывом получил кроссовер TOYOTA RAV-4.
В мае украинский автопарк пополнили 4113 транспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). Относительно мая прошлого года спрос на электромобили вырос на 68%.
В мае крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области.