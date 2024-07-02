Які авто купували українці у червні: найпопулярніші моделі

Не зважаючи на загальне зменшення продажів автомобілів французької марки RENAULT, її кросовер Duster у червні став бестселером українського ринку нових легкових авто.

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Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що лідер ринку нових авто у травні - TOYOTA RAV-4 - у червні продемонстрував другий результат.

А "бронзу" місяця несподівано отримав електромобіль HONDA M-NV.

ТОП-10 нових легковиків червня 2024 року:

1. RENAULT Duster - 447 од.;

2. TOYOTA RAV-4 - 424 од.;

3. HONDA M-NV - 140 од.;

4. TOYOTA Camry - 138 од.;

5. BMW X5 - 115 од.;

6. SUZUKI SX4 - 114 од.;

7. MITSUBISHI L200 - 113 од.;

8. MAZDA CX5 - 111 од.;

9. KIA Sportage - 107 од.;

10. BMW 3 - 104 од.

Як підкреслюють в "Укравтопромі", за рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 35% червневого ринку нових легковиків.

Нагадаємо, впродовж червня в Україні було зареєстровано близько 5,2 тис. нових легкових авто, що на 8% менше ніж торік. Вперше у цьому році попит на нові авто у червні продемонстрував негативну динаміку у річному обчисленні.

Ринок авто в Україні

Впродовж травня в Україні було зареєстровано понад 5,5 тис. нових легкових авто, що виявилось на 8% більше, ніж в аналогічний період у 2023 році.

Лідерство на українському ринку нових легковиків з великим відривом здобув кросовер TOYOTA RAV-4.

У травні український автопарк поповнили 4113 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно травня минулого року попит на електромобілі зріс на 68%.

У травні найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Львівська області.