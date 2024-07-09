Киев и четыре области обеспечили две трети продаж новых авто в июне

В июне 2024 г. крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине стали город Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская и Одесская области.

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Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

Эти пять регионов обеспечили 63% всех продаж новых легковых автомобилей в прошлом месяце.

Лидером продаж остается Киев, где был приобретен 1881 автомобиль, что на 7% меньше, чем в июне прошлого года. На втором месте Киевская область с 466 проданными автомобилями (-8%). Тройку лидеров замыкает Днепропетровская область, где зарегистрировано 377 новых авто (-15%).

Во Львовской области продано 279 автомобилей (-6%), а в Одесской – 261 (-13%).

Интересно, что предпочтения покупателей в столице и регионах разнятся. Если в Киеве бестселлером июня стал R enault Duster, то в других четырех областях-лидерах первое место занял кроссовер T oyota RAV-4.

По сравнению с июнем прошлого года все пять крупнейших региональных рынков показали снижение продаж новых легковых автомобилей.

Рынок новых авто в Украине пошел в "минус"

В течение июня в Украине было зарегистрировано около 5,2 тыс. новых легковых авто, что на 8% меньше, чем в прошлом. По отношению к маю 2024 года потребительская активность на авторынке уменьшилась на 7%.

Однако с начала года в Украине было зарегистрировано более 32,8 тыс. новых легковых авто, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

В течение мая в Украине было зарегистрировано более 5,5 тыс. новых легковых автомобилей, что оказалось на 8% больше, чем в аналогичный период в 2023 году. При этом в мае украинский автопарк пополнили 4113 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). Относительно мая прошлого года спрос на электромобили вырос на 68%.

Источник фото: ua.depositphotos.com