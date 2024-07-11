Продажі гібридних авто в Україні зросли майже вдвічі: найпопулярніші моделі

У червні автопарк України поповнили понад 2,1 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це на 49% більше, ніж торік.

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Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що частка нових авто в цій кількості становила 55%, проти 70% торік.

Найпопулярніші гібриди червня

За даними "Укравтопром", у сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається TOYOTA RAV-4 (352 од.)

Другий результат у NISSAN X-Trail (85 од.)

Третім за популярністю на українському ринку стала TOYOTA Camry (74 од.)

В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у FORD Fusion US (78 од.)

Також у лідерській трійці: TOYOTA Prius (60 од.) та KIA Niro (50 од.).

В Україні різко впали продажі автомобілів

У червні в Україні було продано 5200 нових легкових автомобілів, що на 8% менше, ніж у червні минулого року, та на 7% менше, ніж у травні.

За даними профільної асоціації, падіння продажу у річному обчисленні зафіксовано вперше у 2024 році. У місячному вираженні менше нових автомобілів українці купували лише у січні.

Не зважаючи на загальне зменшення продажів автомобілів французької марки RENAULT, її кросовер Duster у червні став бестселером українського ринку нових легкових авто.

У червні автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 61% ринку нових легковиків.

У червні 2024 року найбільшими регіональними ринками нових легкових автомобілів в Україні стали місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська та Одеська області.