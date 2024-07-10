Ринок мотоциклів: що купували українці у червні

Ринок мотоциклів в Україні в червні 2024 року досяг піку свого високого сезону, перевершивши показники минулого року. Протягом місяця українці придбали 9 тисяч мотоциклів, що на 11,1% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року і на 21,5% більше, ніж у травні 2024 року.

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Про це повідомляють аналітики Інституту досліджень авторинку.

З цієї кількості 55,5% мотоциклів були новими (імпортованими з-за кордону), що становить 5019 одиниць. Незважаючи на те, що традиційно на ринку мототехніки переважають продажі нових транспортних засобів, у кількох попередніх місяцях ця тенденція порушувалась. Однак у червні частка нових двоколісних машин знову перевищила половину ринку.

На внутрішньому ринку уклали 3257 угод купівлі-продажу мототехніки, що складає 36% від загальної кількості. Лише 8,4% мотоциклів були імпортовані вживаними з-за кордону (763 одиниці).

Середній вік мотоциклів на ринку у червні склав 11,3 року для тих, що перепродувалися всередині країни, та 13,2 року для мотоциклів, які подавалися на першу реєстрацію після розмитнення.

Цей ріст свідчить про зростаючий інтерес українців до мототехніки та впевнене повернення ринку до традиційних показників після певного періоду нестабільності.

Аналіз ринку мотоциклів показує різну динаміку в окремих сегментах. Внутрішні перепродажі зросли на 21,1% порівняно з минулим роком. Імпорт вживаних мотоциклів збільшився на 20,2% за місяць, але трохи знизився (-1,3%) порівняно з минулим роком. Найбільше зростання показав імпорт нових мотоциклів: +38,6% за місяць та +7,4% за рік. Ці дані відображають сезонність ринку та зміни у споживчих уподобаннях.

На внутрішньому ринку лідирують японські марки Honda і Yamaha, а також китайські Geon і Lifan. Найчастіше перепродають Lifan LF, Loncin LX та Spark SP-серії.

Імпорт вживаних мотоциклів майже повністю (84,8%) складається з японських Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki та американського Harley-Davidson. Найпопулярніші моделі: Honda CB, Kawasaki Ninja та Suzuki Address.

Серед нових мотоциклів домінують китайські виробники (73% ринку), зокрема Spark, Lifan та Musstang. Лідери продажів: Spark SP-серії, Musstang MT та Lifan LF.

ІДА додає, що в статистику входять лише числа отримані від обліку офіційних угод купівлі-продажу та перших реєстрацій, а тіньова частина ринку мотоциклів (зокрема і вторинного) залишається поза межами цього огляду.

На думку експертів ІДА вона може бути досить значною — навіть рівною, а то й більшою за офіційну частину.

Нагадаємо, у травні українці придбали 7,4 тисячі мотоциклів, що на 5,7% менше, ніж торік, але на 5,8% більше, ніж у квітні 2024 року.

Джерело фото: ua.depositphotos.com