Рынок мотоциклов: что покупали украинцы в июне

Рынок мотоциклов в Украине в июне 2024 года достиг пика своего высокого сезона, превзойдя показатели прошлого года. За месяц украинцы приобрели 9 тысяч мотоциклов, что на 11,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и на 21,5% больше, чем в мае 2024 года.

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Об этом сообщают аналитики Института исследований авторынка.

Из этого количества 55,5% мотоциклов были новыми (импортированными из-за границы), что составляет 5019 единиц. Несмотря на то, что традиционно на рынке мототехники преобладают продажи новых транспортных средств, в предыдущих месяцах эта тенденция нарушалась. Однако в июне доля новых двухколесных машин снова превысила половину рынка.

На внутреннем рынке было заключено 3257 сделок купли-продажи мототехники, что составляет 36% от общего количества. Лишь 8,4% мотоциклов были импортированы подержанными из-за границы (763 единицы).

Средний возраст мотоциклов на рынке в июне составил 11,3 года для перепродаваемых внутри страны и 13,2 года для мотоциклов, которые подавались на первую регистрацию после растаможки.

Этот рост свидетельствует о растущем интересе украинцев к мототехнике и уверенном возвращении рынка к традиционным показателям после определенного периода нестабильности.

Рынок мотоциклов показывает разную динамику в отдельных сегментах. Внутренние перепродажи выросли на 21,1% по сравнению с прошлым годом. Импорт б/у мотоциклов увеличился на 20,2% за месяц, но немного снизился (-1,3%) по сравнению с прошлым годом. Наибольший рост показал импорт новых мотоциклов: +38,6% в месяц и +7,4% в год. Эти данные отражают сезонность рынка и изменения потребительских предпочтений.

На внутреннем рынке лидируют японские марки Honda и Yamaha, а также китайские Geon и Lifan. Чаще перепродают Lifan LF, Loncin LX и Spark SP-серии.

Импорт б/у мотоциклов почти полностью (84,8%) состоит из японских Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki и американского Harley-Davidson. Самые популярные модели: Honda CB, Kawasaki Ninja и Suzuki Address.

Среди новых мотоциклов доминируют китайские производители (73% рынка), в том числе Spark, Lifan и Musstang. Лидеры продаж: Spark SP-серии, Musstang MT и Lifan LF.

ИДА добавляет, что в статистику входят только числа полученные от учета официальных соглашений купли-продажи и первых регистраций, а теневая часть рынка мотоциклов (в том числе и вторичного) остается вне этого обзора.

По мнению экспертов ИГА, она может быть достаточно значительной — даже равной, а то и больше официальной части.

Напомним, в мае украинцы приобрели 7,4 тысячи мотоциклов, что на 5,7% меньше, чем в прошлом, но на 5,8% больше, чем в апреле 2024 года.

Источник фото: ua.depositphotos.com