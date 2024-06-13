Рынок мотоциклов в мае: какие модели чаще всего покупали украинцы

В мае украинцы приобрели 7,4 тысячи мотоциклов, что на 5,7% меньше, чем в прошлом, но на 5,8% больше, чем в апреле 2024 года.

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Об этом сообщают аналитики из Института исследования авторынка.

Доля новых мотоциклов составила 48,7% (3622 единицы), ввезенных из-за границы. На внутреннем рынке заключено 3183 сделки купли-продажи (42,8%). Только 8,5% (635 единиц) были импортированы подержанными.

Средний возраст мотоциклов на рынке составил 11,3 года для перепродаж внутри страны и 12,9 года для растаможенных.

На внутреннем рынке лидировали Honda, Yamaha, Suzuki, Geon и Lifan. Самыми популярными были Lifan LF, Loncin LX и Shineray XY.

Самые популярные модели на внутреннем рынке

На внутреннем рынке лидируют японские марки Honda, Yamaha и Suzuki, а также китайские Geon и Lifan, занимающие вместе 45,3% рынка.

чаще всего в мае договоры купли-продажи заключались в отношении Lifan LF (161 шт.), Loncin LX (111 шт.), и Shineray XY серии (107 шт.).

Самые новые мотоциклы

В Украине новые мотоциклы преимущественно покупают технику китайских производителей. В мае лидерами снова стали марки Spark, Lifan и Musstang. Доля китайской продукции на рынке новых мотоциклов составляет более 73%.

Самые популярные модели:

Spark SP-серии – 435 проданных единиц

– 435 проданных единиц Musstang MT - 347 проданных единиц

- 347 проданных единиц Lifan LF - 228 проданных единиц

Также в пятерку лидеров вошли Loncin LX-серии – 204 проданных единиц и Тekken MH-серии – 168 проданных единиц

Самые популярные б/у мотоциклы, привезенные из-за границы

Импорт б/у мотоциклов в основном состоит из японских марок Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki и американского Harley-Davidson. Эти пять производителей занимают 84,6% рынка импортных мотоциклов.

Чаще всего на первую государственную регистрацию подавали следующие модели:

Honda CB - 23 единицы

- 23 единицы Kawasaki Ninja - 20 единиц

- 20 единиц Honda CBR - 19 единиц

- 19 единиц Yamaha YZF - 14 единиц

- 14 единиц Yamaha серии YZF - 14 единиц

Таким образом, украинский рынок мотоциклов демонстрирует значительный потенциал для развития, невзирая на незначительное снижение продаж по сравнению с прошлым годом. Ожидается, что пиковый сезон наступит уже в следующем месяце и рынок продолжит свой рост.

Напомним, в апреле текущего года в Украине было приобретено 6,7 тысяч мотоциклов, что на 16,5% превышает показатели того же периода прошлого года и на 13,3% больше, чем в предыдущем месяце, марте 2024 года.

Источник фото: ua.depositphotos.com