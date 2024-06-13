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Рынок мотоциклов в мае: какие модели чаще всего покупали украинцы
В мае украинцы приобрели 7,4 тысячи мотоциклов, что на 5,7% меньше, чем в прошлом, но на 5,8% больше, чем в апреле 2024 года.
Об этом сообщают аналитики из Института исследования авторынка.
Доля новых мотоциклов составила 48,7% (3622 единицы), ввезенных из-за границы. На внутреннем рынке заключено 3183 сделки купли-продажи (42,8%). Только 8,5% (635 единиц) были импортированы подержанными.
Средний возраст мотоциклов на рынке составил 11,3 года для перепродаж внутри страны и 12,9 года для растаможенных.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
На внутреннем рынке лидировали Honda, Yamaha, Suzuki, Geon и Lifan. Самыми популярными были Lifan LF, Loncin LX и Shineray XY.
Самые популярные модели на внутреннем рынке
На внутреннем рынке лидируют японские марки Honda, Yamaha и Suzuki, а также китайские Geon и Lifan, занимающие вместе 45,3% рынка.
чаще всего в мае договоры купли-продажи заключались в отношении Lifan LF (161 шт.), Loncin LX (111 шт.), и Shineray XY серии (107 шт.).
Самые новые мотоциклы
В Украине новые мотоциклы преимущественно покупают технику китайских производителей. В мае лидерами снова стали марки Spark, Lifan и Musstang. Доля китайской продукции на рынке новых мотоциклов составляет более 73%.
Самые популярные модели:
- Spark SP-серии – 435 проданных единиц
- Musstang MT - 347 проданных единиц
- Lifan LF - 228 проданных единиц
Также в пятерку лидеров вошли Loncin LX-серии – 204 проданных единиц и Тekken MH-серии – 168 проданных единиц
Самые популярные б/у мотоциклы, привезенные из-за границы
Импорт б/у мотоциклов в основном состоит из японских марок Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki и американского Harley-Davidson. Эти пять производителей занимают 84,6% рынка импортных мотоциклов.
Чаще всего на первую государственную регистрацию подавали следующие модели:
- Honda CB - 23 единицы
- Kawasaki Ninja - 20 единиц
- Honda CBR - 19 единиц
- Yamaha YZF - 14 единиц
- Yamaha серии YZF - 14 единиц
Таким образом, украинский рынок мотоциклов демонстрирует значительный потенциал для развития, невзирая на незначительное снижение продаж по сравнению с прошлым годом. Ожидается, что пиковый сезон наступит уже в следующем месяце и рынок продолжит свой рост.
Напомним, в апреле текущего года в Украине было приобретено 6,7 тысяч мотоциклов, что на 16,5% превышает показатели того же периода прошлого года и на 13,3% больше, чем в предыдущем месяце, марте 2024 года.
Источник фото: ua.depositphotos.com