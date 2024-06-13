Ринок мотоциклів у травні: які моделі найчастіше купували українці

У травні українці придбали 7,4 тисячі мотоциклів, що на 5,7% менше, ніж торік, але на 5,8% більше, ніж у квітні 2024 року.

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Про це повідомляють аналітики з Інституту дослідження авторинку.

Частка нових мотоциклів склала 48,7% (3622 одиниці), ввезених з-за кордону. На внутрішньому ринку укладено 3183 угоди купівлі-продажу (42,8%). Лише 8,5% (635 одиниць) були імпортовані вживаними.

Середній вік мотоциклів на ринку склав 11,3 року для перепродажів всередині країни та 12,9 року для розмитнених.

На внутрішньому ринку лідирували Honda, Yamaha, Suzuki, Geon і Lifan. Найпопулярнішими були Lifan LF, Loncin LX та Shineray XY.

Найпопулярніші моделі на внутрішньому ринку

На внутрішньому ринку лідирують японські марки Honda, Yamaha та Suzuki, а також китайські Geon і Lifan, які разом займають 45,3% ринку.

найчастіше у травні договори купівлі-продажу укладали щодо Lifan LF (161 шт.), Loncin LX (111 шт.), та Shineray XY серії (107 шт.).

Найпопулярніші нові мотоцикли

В Україні новими мотоциклами переважно купують техніку китайських виробників. У травні лідерами знову стали марки Spark, Lifan та Musstang. Частка китайської продукції на ринку нових мотоциклів складає понад 73%.

Найпопулярніші моделі:

Spark SP-серії — 435 проданих одиниць

— 435 проданих одиниць Musstang MT — 347 проданих одиниць

— 347 проданих одиниць Lifan LF — 228 проданих одиниць

Також у п'ятірку лідерів увійшли Loncin LX-серії — 204 проданих одиниць та Тekken MH-серії — 168 проданих одиниць

Найпопулярніші вживані мотоцикли, привезені з-за кордону

Імпорт вживаних мотоциклів здебільшого складається з японських марок Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki та американського Harley-Davidson. Ці п'ять виробників займають 84,6% ринку імпортних мотоциклів.

Найчастіше на першу державну реєстрацію подавали такі моделі:

Honda CB — 23 одиниці

— 23 одиниці Kawasaki Ninja — 20 одиниць

— 20 одиниць Honda CBR — 19 одиниць

— 19 одиниць Yamaha YZF — 14 одиниць

— 14 одиниць Yamaha серії YZF — 14 одиниць

Таким чином, український ринок мотоциклів демонструє значний потенціал для розвитку, попри незначне зниження продажів порівняно з минулим роком. Очікується, що піковий сезон настане вже наступного місяця, і ринок продовжить своє зростання.

Нагадаємо, У квітні поточного року в Україні було придбано 6,7 тисячі мотоциклів, що на 16,5% перевищує показники того ж періоду минулого року та на 13,3% більше, ніж у попередньому місяці, березні 2024 року.

Джерело фото: ua.depositphotos.com