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Ринок мотоциклів у травні: які моделі найчастіше купували українці
У травні українці придбали 7,4 тисячі мотоциклів, що на 5,7% менше, ніж торік, але на 5,8% більше, ніж у квітні 2024 року.
Про це повідомляють аналітики з Інституту дослідження авторинку.
Частка нових мотоциклів склала 48,7% (3622 одиниці), ввезених з-за кордону. На внутрішньому ринку укладено 3183 угоди купівлі-продажу (42,8%). Лише 8,5% (635 одиниць) були імпортовані вживаними.
Середній вік мотоциклів на ринку склав 11,3 року для перепродажів всередині країни та 12,9 року для розмитнених.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
На внутрішньому ринку лідирували Honda, Yamaha, Suzuki, Geon і Lifan. Найпопулярнішими були Lifan LF, Loncin LX та Shineray XY.
Найпопулярніші моделі на внутрішньому ринку
На внутрішньому ринку лідирують японські марки Honda, Yamaha та Suzuki, а також китайські Geon і Lifan, які разом займають 45,3% ринку.
найчастіше у травні договори купівлі-продажу укладали щодо Lifan LF (161 шт.), Loncin LX (111 шт.), та Shineray XY серії (107 шт.).
Найпопулярніші нові мотоцикли
В Україні новими мотоциклами переважно купують техніку китайських виробників. У травні лідерами знову стали марки Spark, Lifan та Musstang. Частка китайської продукції на ринку нових мотоциклів складає понад 73%.
Найпопулярніші моделі:
- Spark SP-серії — 435 проданих одиниць
- Musstang MT — 347 проданих одиниць
- Lifan LF — 228 проданих одиниць
Також у п'ятірку лідерів увійшли Loncin LX-серії — 204 проданих одиниць та Тekken MH-серії — 168 проданих одиниць
Найпопулярніші вживані мотоцикли, привезені з-за кордону
Імпорт вживаних мотоциклів здебільшого складається з японських марок Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki та американського Harley-Davidson. Ці п'ять виробників займають 84,6% ринку імпортних мотоциклів.
Найчастіше на першу державну реєстрацію подавали такі моделі:
- Honda CB — 23 одиниці
- Kawasaki Ninja — 20 одиниць
- Honda CBR — 19 одиниць
- Yamaha YZF — 14 одиниць
- Yamaha серії YZF — 14 одиниць
Таким чином, український ринок мотоциклів демонструє значний потенціал для розвитку, попри незначне зниження продажів порівняно з минулим роком. Очікується, що піковий сезон настане вже наступного місяця, і ринок продовжить своє зростання.
Нагадаємо, У квітні поточного року в Україні було придбано 6,7 тисячі мотоциклів, що на 16,5% перевищує показники того ж періоду минулого року та на 13,3% більше, ніж у попередньому місяці, березні 2024 року.
Джерело фото: ua.depositphotos.com