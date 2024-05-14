Ринок мотоциклів у квітні: що купували українці

У квітні поточного року в Україні було придбано 6,7 тисячі мотоциклів, що на 16,5% перевищує показники того ж періоду минулого року та на 13,3% більше, ніж у попередньому місяці, березні 2024 року.

Про це повідомили аналітики з Інституту досліджень авторинку.

Загалом 47,2% від усіх проданих мотоциклів, а це 3157 одиниць, були новими, імпортованими з-за кордону.

Це свідчить про відновлення тенденції переваги нових мотоциклів на ринку, хоча частка нових транспортних засобів ще не досягла домінуючого рівня.

Загальна кількість угод купівлі-продажу мототехніки на внутрішньому ринку сягнула 3035, що становить 45,7% від усіх транзакцій. Також було зафіксовано імпорт 500 вживаних мотоциклів, що складає 7,5% від загальної кількості.

За підсумками квітня, середній вік для мотоциклів, які були перепродані в межах країни становив 11,5 років, а для мотоциклів, які реєструвалися вперше після імпорту та розмитнення, середній вік склав 13,4 роки.

Найпопулярніші мотоцикли на внутрішньому ринку

На внутрішньому ринку мотоциклів перевагу надають японським брендам Honda і Yamaha, а також китайському Lifan, доповнені японськими Suzuki та Kawasaki. Ці п'ять виробників разом займають 44% ринкової частки у даному сегменті.

В квітні на внутрішньому ринку найбільшу популярність мали моделі Lifan LF, яких було продано 182 одиниці, Loncin LX з продажами 104 мотоцикли, та Musstang MT, які знайшли 96 нових власників.

Найпопулярніші моделі мотоциклів на внутрішньому ринку:

Lifan LF — 182 шт.

Loncin LX — 104 шт.

Musstang MT — 96 шт.

Honda CB — 94 шт.

Shineray XY — 85 шт.

Найпопулярніші вживані мотоцикли, привезені з-за кордону

У сегменті імпорту мотоциклів з пробігом переважають японські бренди Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki та американський Harley-Davidson. Ці п'ять виробників становлять 82,7% усього ринку мотоциклів у цьому сегменті.

Серед конкретних моделей, які найчастіше реєстрували в державному реєстрі, лідирує Honda CB з 30 реєстраціями, за нею слідують Kawasaki Ninja з 24 реєстраціями, Honda CBR з 20, Yamaha MT серії з 19 та Honda CBF з 18 реєстраціями.

Найпопулярніші нові мотоцикли

На українському ринку нових мотоциклів перевагу надають техніці китайських брендів, зокрема, Spark Lifan та Musstang часто виходять лідерами продажів. У квітні найбільшу популярність здобула модель Spark SP-серії.

Найпопулярніші нові мотоцикли:

Spark SP — 419 шт. Musstang MT — 310 шт. Lifan LF — 228 шт. Loncin LX — 215 шт. Shineray XY — 128 шт.

Аналітики зазначають, що ці дані базуються на обліку офіційних угод купівлі-продажу та перших реєстрацій. Водночас, "тіньовий" сектор ринку мотоциклів, особливо вторинного, який експерти ІДА вважають досить значним, залишається поза рамками цього аналізу і може бути порівнянний або навіть перевищувати офіційно зареєстровані обсяги.

Додамо, що у лютому цього року в Україні було придбано 3,3 тисячі мотоциклів, що на 83,4% перевищує показники того ж періоду минулого року та на 36% більше порівняно з січнем 2024 року.

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