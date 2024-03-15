Ринок мотоциклів у лютому: які моделі найчастіше купували українці

У лютому цього року в Україні було придбано 3,3 тисячі мотоциклів, що на 83,4% перевищує показники того ж періоду минулого року та на 36% більше порівняно з січнем 2024 року.

Про це повідомляють експерти Інституту досліджень авторинку.

З усієї кількості придбаних мотоциклів, 42,3% або 1395 штук були новими, імпортованими з-за кордону. Незважаючи на те, що в сегменті мототехніки зазвичай переважають угоди з продажу нових транспортних засобів, у січні та лютому цього року спостерігалась домінантність вторинного ринку.

На внутрішньому ринку було укладено 1617 угод купівлі-продажу мототехніки, що становило 49% від загальної кількості. Водночас лише 8,8% мотоциклів або 289 штук були імпортовані вживаними з-за кордону.

Найпопулярніші нові мотоцикли

У лютому, як і раніше, покупці мотоциклів віддавали перевагу техніці китайських брендів. Зокрема Spark, Musstang та Lifan очолили рейтинг популярності.

В лідерах залишається серія Spark SP з проданими 232 одиницями, на другому місці розмістилась модель Musstang MT з обсягом продажу 196 штук, а замкнула трійку лідерів Lifan LF, продажі якої склали 113 штук.

Топ-5 найпопулярніших нових мотоциклів в Україні у лютому 2024 року виглядає наступним чином:

Spark SP — 232 одиниці, Musstang MT — 196 одиниць, Lifan LF — 113 одиниць, Bajaj Boxer — 73 одиниці, Loncin LX — 60 одиниць.

Найпопулярніші вживані мотоцикли, привезені з-за кордону

У сегменті вживаних мотоциклів, імпортованих з-за кордону, перевагу продовжують віддавати японським брендам, зокрема Yamaha, Honda, та Kawasakі.

Втім, невелика кількість виробників у рейтингу найпопулярніших є зрозумілою, адже сезон для цього ринку ще не досяг свого піку. Що стосується конкретних моделей, то лідерами за кількістю перших реєстрацій у державі стали Honda CB, Kawasaki Ninja, та Yamaha FZ.

Топ-5 вживаних мотоциклів, імпортованих у лютому 2024 року:

Honda CB — 17 одиниць, Kawasaki Ninja — 16 одиниць, Yamaha FZ — 8 одиниць, Yamaha YZF — 7 одиниць, Yamaha Majesty — 7 одиниць.

Найпопулярніші мотоцикли на внутрішньому ринку

У лютому на внутрішньому ринку України домінували японські бренди мотоциклів, зокрема Honda, Yamaha та Geon, серед яких ведучі позиції займали Lifan LF, Loncin LX та Jawa-350.

Найбільш затребуваними моделями серед покупців виявились:

Lifan LF з кількістю 80 одиниць; Loncin LX -58 штук; JAWA 350 -55 штук; Honda CB — 41 одиниця; Musstang MT — 39 одиниць.

Аналітики зазначають, що важливо зазначити, що цей аналіз враховує лише офіційно зареєстровані угоди купівлі-продажу та первинні реєстрації.

Проте, за оцінками експертів, "тіньова" частина ринку, особливо сектор вживаних мотоциклів, може бути суттєвою і потенційно еквівалентною або навіть перевищувати офіційно зафіксовані обсяги.

Додамо, що незважаючи на сезонні коливання попиту на мототехніку, ринок мотоциклів в Україні зріс у грудні майже удвічі порівняно з аналогічним періодом 2022 року, що показує динаміку торгів у цьому сегменті. У грудні було здійснено 2,2 тисячі угод купівлі-продажу мотоциклів, що на 48,3% більше, ніж у минулому році, але на 30,2% менше, ніж у листопаді 2023 року.

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