Не лише Spark і Musstang: які мотоцикли купували українці у грудні 2023 року

Незважаючи на сезонні коливання попиту на мототехніку, ринок мотоциклів в Україні зріс у грудні майже удвічі порівняно з аналогічним періодом минулого року, що показує динаміку торгів у цьому сегменті.

Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

У грудні було здійснено 2,2 тисячі угод купівлі-продажу мотоциклів, що на 48,3% більше, ніж у минулому році, але на 30,2% менше, ніж у листопаді 2023 року.

Зазначено, що здебільшого угоди відображають лише офіційні та перші реєстрації, і тіньова частина ринку залишається поза оглядом. За даними експертів, ця "тіньова" частина може бути досить значною.

Згідно з даними, у грудні 52,8% придбаних мотоциклів були новими, імпортованими з-за кордону, що складає 1,2 тисячі одиниць. Залишок ринку мототехніки залишається єдиним, де більшість угод стосується продажу нових транспортних засобів.

Динаміка ринку мотоциклів в Україні, грудень-2022 - грудень-2023. Інфографіка: eauto/скріншот

На внутрішньому ринку 796 угод купівлі-продажу стосувались мототехніки, що склало 36,2% від загальної кількості. Лише 11,1% мотоциклів були імпортовані вживаними з-за кордону (243 одиниці).

Середній вік мотоциклів на ринку склав 15,2 року для тих, які перепродувалися всередині країни, та стільки ж для мотоциклів, які подавалися на першу реєстрацію після розмитнення.

Найпопулярнішими мотоциклами на внутрішньому ринку стали Loncin LX, Jawa 350 та Lifan LF, які найчастіше зустрічалися у угодах купівлі-продажу.

Найпопулярніші моделі мотоциклів, які найчастіше купували на внутрішньому ринку:

Loncin LX — 43 шт.

Jawa 350 — 32 шт.

Lifan LF — 27 шт.

Honda CB — 27 шт.

Shineray XY — 26 шт.

Найпопулярніші нові мотоцикли

Що стосується нової техніки, то в Україні споживачі в основному вибирають китайських виробників. У грудні в лідерах продажів виявилися бренди Spark, Mustang та Lifan. Якщо об'єднати частки цих трьох виробників та додати Forte, ще одного представника з Китаю, то отримаємо практично половину від усього ринку - 49,1%.

Серед моделей першість утримує Spark SP-серії (209 шт.), друге місце вкотре посів Musstang MT (145 шт.), третє — Lifan LF (80 шт.)

Найпопулярніші вживані мотоцикли

Серед найпопулярніших вживаних мотоциклів, які привезені з-за кордону залишаються Yamaha, Honda та Suzuki.

Honda CB — 14 шт.

Suzuki Address — 10 шт.

Yamaha Majesty — 9 шт.

Kawasaki Ninja — 5 шт.

Yamaha FZ — 4 шт.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року українці придбали 3,2 тисячі мотоциклів з різних сегментів ринку. Це на 32% більше, ніж за аналогічний період 2022 року, та на 27,7% менше, ніж у жовтні 2023 року.

Джерело фото: ua.depositphotos.com