Не только Spark и Musstang: какие мотоциклы покупали украинцы в декабре 2023 года

Несмотря на сезонные колебания спроса на мототехнику, рынок мотоциклов в Украине вырос в декабре почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, что показывает динамику торгов в этом сегменте.

Об этом сообщает Институт исследований авторынка.

В декабре было совершено 2,2 тысячи сделок купли-продажи мотоциклов, что на 48,3% больше, чем в прошлом, но на 30,2% меньше, чем в ноябре 2023 года.

Отмечено, что в большинстве своем сделки отражают только официальные и первые регистрации, и теневая часть рынка остается вне обзора. По данным экспертов, эта "теневая" часть может быть достаточно внушительной.

Согласно данным, в декабре 52,8% приобретенных мотоциклов были новыми, импортированными из-за границы, что составляет 1,2 тысяч единиц. Остаток рынка мототехники остается единственным, где большинство сделок касается продажи новых транспортных средств.

Динамика рынка мотоциклов в Украине, декабрь-2022 – декабрь-2023. Инфографика: eauto/скриншот

На внутреннем рынке 796 сделок купли-продажи касались мототехники, что составило 36,2% от общего количества. Только 11,1% мотоциклов были импортированы подержанными из-за границы (243 единицы).

Средний возраст мотоциклов на рынке составил 15,2 года для перепродаваемых внутри страны и столько же для мотоциклов, которые подавались на первую регистрацию после растаможки.

Самыми популярными мотоциклами на внутреннем рынке стали Loncin LX, Jawa 350 и Lifan LF, наиболее часто встречавшиеся в сделках купли-продажи.

Самые популярные модели мотоциклов, которые чаще всего покупали на внутреннем рынке:

Loncin LX - 43 шт.

Jawa 350 - 32 шт.

Lifan LF - 27 шт.

Honda CB - 27 шт.

Shineray XY - 26 шт.

Самые популярные новые мотоциклы

Что касается новой техники, то в Украине потребители в основном выбирают китайских производителей. В декабре в лидерах продаж оказались бренды Spark, Mustang и Lifan. Если объединить доли этих трех производителей и добавить Forte, еще одного представителя из Китая, то получим почти половину всего рынка - 49,1%.

Среди моделей первенство удерживает Spark SP-серии (209 шт.), второе место в очередной раз занял Musstang MT (145 шт.), третье - Lifan LF (80 шт.).

Самые популярные б/у мотоциклы

Среди самых популярных подержанных мотоциклов, привезенных из-за границы, остаются Yamaha, Honda и Suzuki.

Honda CB - 14 шт.

Suzuki Address - 10 шт.

Yamaha Majesty - 9 шт.

Kawasaki Ninja - 5 шт.

Yamaha FZ - 4 шт.

Напомним, в ноябре 2023 года украинцы приобрели 3,2 тысячи мотоциклов из разных сегментов рынка. Это на 32% больше, чем за аналогичный период 2022 года и на 27,7% меньше, чем в октябре 2023 года.

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