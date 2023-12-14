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Ринок мотоциклів у листопаді-2023: які моделі обирали українці
У листопаді 2023 року українці придбали 3,2 тисячі мотоциклів з різних сегментів ринку. Це на 32% більше, ніж за аналогічний період 2022 року, та на 27,7% менше, ніж у жовтні-2023.
У зв’язку з початком осінньо-зимового сезону попит на мототехніку зменшився. Однак, незважаючи на настання холодів та дощову погоду у листопаді, ринок мотоциклів все ж зріс у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року. Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували статистику реєстрацій мототранспорту у листопаді 2023 року та визначили найпопулярніші моделі в трьох категоріях: імпорт вживаних, внутрішні перепродажі та покупка нових мотоциклів.
Серед загальної кількості 53,8% мотоциклів були новими (імпортованими з-за кордону), кількісно це 1,7 тисячі штук. Сегмент мототехніки залишається єдиним на українському авторинку, де більшість угод складають продажі нових транспортних засобів.
1,1 тис. угод купівлі-продажу мототехніки уклали на внутрішньому ринку, що склало 34% від загальної кількості.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Лише 11,2% мотоциклів були імпортовані вживаними з-за кордону (354 шт.).
ТОП-20 найпопулярніших мотоциклів на внутрішньому ринку
Серед виробників мототехніки на внутрішньому ринку протягом листопада 2023 року основний вплив мали японські бренди, зокрема Honda, Yamaha і Suzuki. Щодо окремих моделей, то найпопулярнішим є Lifan серії LF (48 шт.). На другому місці Honda CB (34 шт), на третьому — КМЗ «Дніпро» (32 шт.).
Найпопулярніші моделі вживані мотоцикли на внутрішньому ринку, листопад 2023:
- Lifan LF — 48 шт.
- КМЗ Дніпро — 32 шт.
- Jawa 350 — 30 шт.
- Spark SP — 29 шт.
- Shineray XY — 29 шт.
- Loncin LX — 24 шт.
- Forte FT — 19 шт.
- Musstang MT — 18 шт.
- Suzuki GSX — 17 шт.
- Yamaha Drag Star — 16 шт.
- Kovi 250 — 16 шт.
- BMW R-Series — 16 шт.
- Geon Scrambler — 14 шт.
- Yamaha YZF — 13 шт.
- Viper ZS — 13 шт.
- Geon Dakar — 13 шт.
- Bajaj Pulsar — 13 шт.
- Yamaha FZ — 12 шт.
- ІМЗ Урал — 12 шт.
- Honda CB — 34 шт.
Найпопулярніші вживані мотоцикли, імпортовані з-за кордону
Імпорт вживаних мотоциклів також тримається на японських брендах - Yamaha, Honda та Suzuki. Серед окремих моделей найчастіше на першу державну реєстрацію подавали Honda CB (17 шт.), Suzuki Address (10 шт.) та Kawasaki Ninja (10 шт.)
Найпопулярніші вживані мотоцикли, привезені з-за кордону, листопад-2023:
- Honda CB — 17 шт.
- Suzuki Address — 10 шт.
- Kawasaki Ninja — 10 шт.
- Yamaha MT — 8 шт.
- Yamaha Majesty — 6 шт.
- Honda CBR — 6 шт.
- Honda DIO — 5 шт.
- Honda CBF — 5 шт.
- Yamaha FZ — 4 шт.
- Yamaha Drag Star — 4 шт.
- Suzuki GS — 4 шт.
- Yamaha XJ — 3 шт.
- Yamaha T-Max — 3 шт.
- Yamaha N-Max — 3 шт.
- Suzuki Burgman — 3 шт.
- Honda PCX — 3 шт.
- Honda NC — 3 шт.
- Harley-Davidson XL — 3 шт.
- Yamaha YZF — 2 шт.
- Yamaha YBR — 2 шт.
Найпопулярніші нові мотоцикли
Серед нових мотоциклів в Україні в основному вибирали продукцію китайських виробників. У листопаді в лідери вийшли такі марки як Spark, Musstang та Lifan. Мототехніка цих трьох брендів склала практично половину ринку, маючи сумарну частку 44,6%.
Серед моделей на першому місця за обсягом продажів опинився Spark SP-серії (286 шт.), друге місце посів Musstang MT (238 шт.), третє — Lifan LF (160 шт.)
Найпопулярніші нові мотоцикли, листопад 2023:
- Spark SP — 286 шт.
- Musstang MT — 238 шт.
- Lifan LF — 160 шт.
- Loncin LX — 105 шт.
- Bajaj Boxer — 71 шт.
- Forte FT — 69 шт.
- Shineray XY — 68 шт.
- Geon Dakar — 51 шт.
- Kovi 250 — 37 шт.
- Viper ZS — 36 шт.
- Lifan SR — 33 шт.
- Tekken MH — 30 шт.
- Kovi 300 — 29 шт.
- Viper V — 24 шт.
- Shineray Blackcat — 21 шт.
- Forte New — 21 шт.
- Tekken Tekken — 20 шт.
- Skybike TRX-200 — 18 шт.
- Geon Scrambler — 15 шт.
- Bajaj Pulsar — 14 шт.