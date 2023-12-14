Ринок мотоциклів у листопаді-2023: які моделі обирали українці

У листопаді 2023 року українці придбали 3,2 тисячі мотоциклів з різних сегментів ринку. Це на 32% більше, ніж за аналогічний період 2022 року, та на 27,7% менше, ніж у жовтні-2023.

У зв’язку з початком осінньо-зимового сезону попит на мототехніку зменшився. Однак, незважаючи на настання холодів та дощову погоду у листопаді, ринок мотоциклів все ж зріс у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року. Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували статистику реєстрацій мототранспорту у листопаді 2023 року та визначили найпопулярніші моделі в трьох категоріях: імпорт вживаних, внутрішні перепродажі та покупка нових мотоциклів.

Серед загальної кількості 53,8% мотоциклів були новими (імпортованими з-за кордону), кількісно це 1,7 тисячі штук. Сегмент мототехніки залишається єдиним на українському авторинку, де більшість угод складають продажі нових транспортних засобів.

1,1 тис. угод купівлі-продажу мототехніки уклали на внутрішньому ринку, що склало 34% від загальної кількості.

Лише 11,2% мотоциклів були імпортовані вживаними з-за кордону (354 шт.).

ТОП-20 найпопулярніших мотоциклів на внутрішньому ринку

Серед виробників мототехніки на внутрішньому ринку протягом листопада 2023 року основний вплив мали японські бренди, зокрема Honda, Yamaha і Suzuki. Щодо окремих моделей, то найпопулярнішим є Lifan серії LF (48 шт.). На другому місці Honda CB (34 шт), на третьому — КМЗ «Дніпро» (32 шт.).

Топ-20 виробників мототехніки, внутрішній ринок, листопад 2023. Ілюстрація: Інститут досліджень авторинку

Найпопулярніші моделі вживані мотоцикли на внутрішньому ринку, листопад 2023:

Lifan LF — 48 шт.

КМЗ Дніпро — 32 шт.

Jawa 350 — 30 шт.

Spark SP — 29 шт.

Shineray XY — 29 шт.

Loncin LX — 24 шт.

Forte FT — 19 шт.

Musstang MT — 18 шт.

Suzuki GSX — 17 шт.

Yamaha Drag Star — 16 шт.

Kovi 250 — 16 шт.

BMW R-Series — 16 шт.

Geon Scrambler — 14 шт.

Yamaha YZF — 13 шт.

Viper ZS — 13 шт.

Geon Dakar — 13 шт.

Bajaj Pulsar — 13 шт.

Yamaha FZ — 12 шт.

ІМЗ Урал — 12 шт.

Honda CB — 34 шт.

Найпопулярніші вживані мотоцикли, імпортовані з-за кордону

Імпорт вживаних мотоциклів також тримається на японських брендах - Yamaha, Honda та Suzuki. Серед окремих моделей найчастіше на першу державну реєстрацію подавали Honda CB (17 шт.), Suzuki Address (10 шт.) та Kawasaki Ninja (10 шт.)

Топ виробників мототехніки, імпорт вживаних, листопад-2023. Ілюстрація: Інститут досліджень авторинку

Найпопулярніші вживані мотоцикли, привезені з-за кордону, листопад-2023:

Honda CB — 17 шт.

Suzuki Address — 10 шт.

Kawasaki Ninja — 10 шт.

Yamaha MT — 8 шт.

Yamaha Majesty — 6 шт.

Honda CBR — 6 шт.

Honda DIO — 5 шт.

Honda CBF — 5 шт.

Yamaha FZ — 4 шт.

Yamaha Drag Star — 4 шт.

Suzuki GS — 4 шт.

Yamaha XJ — 3 шт.

Yamaha T-Max — 3 шт.

Yamaha N-Max — 3 шт.

Suzuki Burgman — 3 шт.

Honda PCX — 3 шт.

Honda NC — 3 шт.

Harley-Davidson XL — 3 шт.

Yamaha YZF — 2 шт.

Yamaha YBR — 2 шт.

Найпопулярніші нові мотоцикли

Серед нових мотоциклів в Україні в основному вибирали продукцію китайських виробників. У листопаді в лідери вийшли такі марки як Spark, Musstang та Lifan. Мототехніка цих трьох брендів склала практично половину ринку, маючи сумарну частку 44,6%.

Серед моделей на першому місця за обсягом продажів опинився Spark SP-серії (286 шт.), друге місце посів Musstang MT (238 шт.), третє — Lifan LF (160 шт.)

Топ-20 виробників нових мотоциклів, листопад 2023. Ілюстрація: Інститут досліджень авторинку

Найпопулярніші нові мотоцикли, листопад 2023: