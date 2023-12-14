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Ринок мотоциклів у листопаді-2023: які моделі обирали українці

мотоцикл
Фото: Depositphotos

У листопаді 2023 року українці придбали 3,2 тисячі мотоциклів з різних сегментів ринку. Це на 32% більше, ніж за аналогічний період 2022 року, та на 27,7% менше, ніж у жовтні-2023.

У зв’язку з початком осінньо-зимового сезону попит на мототехніку зменшився. Однак, незважаючи на настання холодів та дощову погоду у листопаді, ринок мотоциклів все ж зріс у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року. Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували статистику реєстрацій мототранспорту у листопаді 2023 року та визначили найпопулярніші моделі в трьох категоріях: імпорт вживаних, внутрішні перепродажі та покупка нових мотоциклів.

Серед загальної кількості 53,8% мотоциклів були новими (імпортованими з-за кордону), кількісно це 1,7 тисячі штук. Сегмент мототехніки залишається єдиним на українському авторинку, де більшість угод складають продажі нових транспортних засобів.

1,1 тис. угод купівлі-продажу мототехніки уклали на внутрішньому ринку, що склало 34% від загальної кількості.

Лише 11,2% мотоциклів були імпортовані вживаними з-за кордону (354 шт.).

ТОП-20 найпопулярніших мотоциклів на внутрішньому ринку

Серед виробників мототехніки на внутрішньому ринку протягом листопада 2023 року основний вплив мали японські бренди, зокрема Honda, Yamaha і Suzuki. Щодо окремих моделей, то найпопулярнішим є Lifan серії LF (48 шт.). На другому місці Honda CB (34 шт), на третьому — КМЗ «Дніпро» (32 шт.).

Фото 2 — Ринок мотоциклів у листопаді-2023: які моделі обирали українці
Топ-20 виробників мототехніки, внутрішній ринок, листопад 2023. Ілюстрація: Інститут досліджень авторинку

Найпопулярніші моделі вживані мотоцикли на внутрішньому ринку, листопад 2023:

  • Lifan LF — 48 шт.
  • КМЗ Дніпро — 32 шт.
  •  Jawa 350 — 30 шт.
  • Spark SP — 29 шт.
  • Shineray XY — 29 шт.
  • Loncin LX — 24 шт.
  • Forte FT — 19 шт.
  • Musstang MT — 18 шт.
  • Suzuki GSX — 17 шт.
  • Yamaha Drag Star — 16 шт.
  • Kovi 250 — 16 шт.
  • BMW R-Series — 16 шт.
  • Geon Scrambler — 14 шт.
  • Yamaha YZF — 13 шт.
  • Viper ZS — 13 шт.
  • Geon Dakar — 13 шт.
  • Bajaj Pulsar — 13 шт.
  • Yamaha FZ — 12 шт.
  • ІМЗ Урал — 12 шт. 
  • Honda CB — 34 шт.

Найпопулярніші вживані мотоцикли, імпортовані з-за кордону

Імпорт вживаних мотоциклів також тримається на японських брендах - Yamaha, Honda та Suzuki. Серед окремих моделей найчастіше на першу державну реєстрацію подавали Honda CB (17 шт.), Suzuki Address (10 шт.) та Kawasaki Ninja (10 шт.)

Фото 3 — Ринок мотоциклів у листопаді-2023: які моделі обирали українці
Топ виробників мототехніки, імпорт вживаних, листопад-2023. Ілюстрація: Інститут досліджень авторинку

Найпопулярніші вживані мотоцикли, привезені з-за кордону, листопад-2023:

  • Honda CB — 17 шт. 
  • Suzuki Address — 10 шт. 
  • Kawasaki Ninja — 10 шт. 
  • Yamaha MT — 8 шт. 
  • Yamaha Majesty — 6 шт. 
  • Honda CBR — 6 шт. 
  • Honda DIO — 5 шт. 
  • Honda CBF — 5 шт. 
  • Yamaha FZ — 4 шт. 
  • Yamaha Drag Star — 4 шт. 
  • Suzuki GS — 4 шт. 
  • Yamaha XJ — 3 шт. 
  • Yamaha T-Max — 3 шт. 
  • Yamaha N-Max — 3 шт. 
  • Suzuki Burgman — 3 шт. 
  • Honda PCX — 3 шт. 
  • Honda NC — 3 шт. 
  • Harley-Davidson XL — 3 шт. 
  • Yamaha YZF — 2 шт. 
  • Yamaha YBR — 2 шт.

Найпопулярніші нові мотоцикли

Серед нових мотоциклів в Україні в основному вибирали продукцію китайських виробників. У листопаді в лідери вийшли такі марки як Spark, Musstang та Lifan. Мототехніка цих трьох брендів склала практично половину ринку, маючи сумарну частку 44,6%.

Серед моделей на першому місця за обсягом продажів опинився Spark SP-серії (286 шт.), друге місце посів Musstang MT (238 шт.), третє — Lifan LF (160 шт.)

Фото 4 — Ринок мотоциклів у листопаді-2023: які моделі обирали українці
Топ-20 виробників нових мотоциклів, листопад 2023. Ілюстрація: Інститут досліджень авторинку

Найпопулярніші нові мотоцикли, листопад 2023:

  • Spark SP — 286 шт. 
  • Musstang MT — 238 шт. 
  • Lifan LF — 160 шт. 
  • Loncin LX — 105 шт. 
  • Bajaj Boxer — 71 шт. 
  • Forte FT — 69 шт. 
  • Shineray XY — 68 шт. 
  • Geon Dakar — 51 шт. 
  • Kovi 250 — 37 шт. 
  • Viper ZS — 36 шт. 
  • Lifan SR — 33 шт. 
  • Tekken MH — 30 шт. 
  • Kovi 300 — 29 шт. 
  • Viper V — 24 шт. 
  • Shineray Blackcat — 21 шт. 
  • Forte New — 21 шт. 
  • Tekken Tekken — 20 шт. 
  • Skybike TRX-200 — 18 шт. 
  • Geon Scrambler — 15 шт. 
  • Bajaj Pulsar — 14 шт.
Автор:
Ольга Колесніченко