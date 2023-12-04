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Які нові авто обирають українці: ТОП-10 моделей листопада
У листопаді понад 34% ринку нових легковиків сформували десять найпопулярніших в Україні моделей.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що на вершині рейтингу залишається компактний кросовер RENAULT Duster.
Також до лідерської десятки повернувся KIA Sportage.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Десятка бестселерів листопада 2023 року:
1. RENAULT Duster - 355 од.;
2. VOLKSWAGEN ID.4 - 297 од.;
3.TOYOTA RAV-4 - 252 од.;
4. NISSAN Qashqai - 204 од.;
5. TOYOTA Land Cruiser Prado - 146 од.;
6. SKODA Karoq - 140 од.;
7. MAZDA CX5 - 128 од.;
8. SKODA Kodiaq - 127 од.;
9. KIA Sportage - 102 од.;
10. MERCEDES-BENZ GLE - 102 од.
Нагадаємо, у листопаді українці придбали близько 5,4 тис. нових легкових авто. Відносно попереднього місяця реєстрації нових легковиків зменшились на 6%.
Найпопулярнішою маркою на ринку нових авто залишається TOYOTA. За місяць було зареєстровано 854 нових авто цієї японської марки.