Які нові авто обирають українці: ТОП-10 моделей листопада

У листопаді понад 34% ринку нових легковиків сформували десять найпопулярніших в Україні моделей.

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Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що на вершині рейтингу залишається компактний кросовер RENAULT Duster.

Також до лідерської десятки повернувся KIA Sportage.

Десятка бестселерів листопада 2023 року:

1. RENAULT Duster - 355 од.;

2. VOLKSWAGEN ID.4 - 297 од.;

3.TOYOTA RAV-4 - 252 од.;

4. NISSAN Qashqai - 204 од.;

5. TOYOTA Land Cruiser Prado - 146 од.;

6. SKODA Karoq - 140 од.;

7. MAZDA CX5 - 128 од.;

8. SKODA Kodiaq - 127 од.;

9. KIA Sportage - 102 од.;

10. MERCEDES-BENZ GLE - 102 од.

Нагадаємо, у листопаді українці придбали близько 5,4 тис. нових легкових авто. Відносно попереднього місяця реєстрації нових легковиків зменшились на 6%.

Найпопулярнішою маркою на ринку нових авто залишається TOYOTA. За місяць було зареєстровано 854 нових авто цієї японської марки.