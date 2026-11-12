Рада ратифікувала конвенцію з Австралією про уникнення подвійного оподаткування

Верховна Рада України 12 листопада 2026 року ратифікувала Конвенцію між урядами України та Австралії про усунення подвійного оподаткування доходів і запобігання податковим ухиленням, а також Протокол до неї, підписані 16 жовтня 2025 року у Вашингтоні. Це необхідний внутрішньодержавний етап для набрання документом чинності.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінфіну.

Після запуску угода сформує правову базу, яка не дозволятиме двічі оподатковувати один і той самий дохід резидентів обох країн, забезпечить прозорі умови для бізнесу та захистить громадян із податковими зобов'язаннями у двох юрисдикціях.

Які ставки податків передбачає угода

Конвенція встановлює чіткі правила оподаткування прибутку підприємств, дивідендів, процентів, роялті, доходів від нерухомості, зарплат, пенсій, директорських гонорарів та доходів студентів. Окремо документ визначає граничні ставки оподаткування пасивних доходів у країні їхнього джерела.

Для дивідендів діятиме ставка 5%, якщо отримувач володіє щонайменше 10% прав голосу в компанії, яка їх виплачує, та 15% — в усіх інших випадках.

Проценти оподатковуватимуться за ставкою 5% для фінансових установ і 10% для решти отримувачів, а ставка для роялті становитиме 10%.

Скористатися цими ставками зможуть лише фактичні (бенефіціарні) власники доходу, які є податковими резидентами договірної держави та відповідають критеріям відсутності податкових зловживань.

Водночас угода передбачає повне звільнення від оподаткування в країні джерела окремих дивідендів і процентів, якщо їхніми бенефіціарами є самі договірні держави, центральні банки або відповідні пенсійні фонди.

Як працюватимуть правила для компаній та найманих працівників

Документ закріплює чіткий розподіл податкових прав між Україною та Австралією. Зокрема, прибуток підприємства однієї держави оподатковуватиметься в іншій країні лише за умови, що воно має там постійне представництво.

Це зменшить податкову невизначеність та ризики виникнення спорів під час транскордонних операцій.

Заробітна плата та інші доходи від роботи за наймом за загальним правилом оподатковуватимуться в тій державі, де робота виконується фактично.

Для усунення подвійного оподаткування громадяни та компанії зможуть зараховувати суму податку, вже сплаченого в іншій країні, відповідно до норм Конвенції та національного законодавства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін схвалив законопроєкт про ратифікацію Конвенції з Австралією щодо усунення подвійного оподаткування. Документ установлює чіткі ставки податків на дивіденди, проценти та роялті для резидентів обох країн.