Україна та Австралія скасують подвійне оподаткування: Кабмін схвалив угоду для захисту бізнесу

Кабінет Міністрів України схвалив проєкт закону про ратифікацію Конвенції між Урядом України та Урядом Австралії про усунення подвійного оподаткування щодо податків на доходи, а також Протоколу до неї. Документ підписали 16 жовтня 2025 року у Вашингтоні.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінфіну.

Законопроєкт передадуть на розгляд Верховної Ради повторно через формування нового складу Уряду. Ратифікація парламентом та обмін дипломатичними нотами є обов'язковою умовою для набрання Конвенцією чинності.

Граничні ставки оподаткування доходів

Конвенція встановлює чіткий розподіл прав оподаткування між державами та визначає граничні ставки на пасивні доходи в країні їхнього походження:

Дивіденди: 5% — якщо бенефіціарним власником є компанія, яка володіє щонайменше 10% капіталу підприємства, що виплачує дивіденди; 15% — в усіх інших випадках.

Проценти: 5% — для визначених документом фінансових установ; 10% — в інших випадках.

Роялті: єдина гранична ставка на рівні 10%.

Пільгові ставки застосовуватимуться лише за умови, що отримувач є фактичним бенефіціарним власником коштів, резидентом договірної сторони та відповідає критеріям відсутності зловживань (тест основної мети — Principal Purpose Test).

Що змінить документ для бізнесу та громадян

За загальним правилом, прибуток підприємств оподатковуватиметься в іншій країні лише за наявності постійного представництва, а доходи від роботи за наймом — у державі фактичного виконання обов'язків.

Для комерційного сектору угода запроваджує прозорі правила транскордонних розрахунків, механізми обміну податковою інформацією та процедури взаємного узгодження спірних питань. Громадянам документ гарантує захист від подвійної сплати податків на доходи від найманої праці, навчання, інвестицій, підприємництва та пенсійних виплат в обох юрисдикціях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін схвалив законопроєкт про ратифікацію Конвенції з Австралією щодо усунення подвійного оподаткування. Документ установлює чіткі ставки податків на дивіденди, проценти та роялті для резидентів обох країн.