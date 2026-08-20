Украина и Австралия отменят двойное налогообложение: Кабмин одобрил соглашение по защите бизнеса

Кабинет Министров Украины одобрил проект закона о ратификации Конвенции между Правительством Украины и Правительством Австралии об устранении двойного налогообложения налогов на доходы, а также Протокола к ней. Документ был подписан 16 октября 2025 года в Вашингтоне.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Законопроект будет передан на рассмотрение Верховной Рады повторно через формирование нового состава Правительства. Ратификация парламентом и обмен дипломатическими нотами являются обязательным условием вступления Конвенции в силу.

Предельные ставки налогообложения доходов

Конвенция устанавливает четкое распределение прав налогообложения между государствами и определяет предельные ставки на пассивные доходы в стране их происхождения:

Дивиденды: 5% — если бенефициарным собственником является компания, владеющая не менее 10% капитала предприятия, выплачивающего дивиденды; 15% - во всех других случаях.

Проценты: 5% - для определенных документом финансовых учреждений; 10% - в других случаях.

Роялти: единая предельная ставка на уровне 10%.

Льготные ставки будут применяться только при условии, что получатель является фактическим бенефициарным владельцем средств, резидентом договорной стороны и отвечает критериям отсутствия злоупотреблений (тест основной цели — Principal Purpose Test).

Что изменит документ для бизнеса и граждан

По общему правилу, прибыль предприятий будет облагаться налогом в другой стране только при наличии постоянного представительства, а доходы от работы по найму — в государстве фактического исполнения обязанностей.

Для коммерческого сектора соглашение вводит прозрачные правила трансграничных расчетов, механизмы обмена налоговой информацией и процедуры взаимного согласования спорных вопросов. Гражданам документ гарантирует защиту от двойной уплаты налогов на доходы от наемного труда, обучения, инвестиций, предпринимательства и пенсионных выплат в обеих юрисдикциях.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин одобрил законопроект о ратификации Конвенции с Австралией по устранению двойного налогообложения. Документ устанавливает четкие ставки налогов на дивиденды, проценты и роялти для резидентов обеих стран.