Двойное налогообложение: что делать украинцам в Польше

Вопрос налогового резидентства и декларирования доходов продолжает оставаться одним из самых чувствительных для украинцев, находящихся в Польше. Наибольшее беспокойство вызывает перспектива платить налоги одновременно в обеих странах. В то же время важно сразу отметить ключевое: хотя ситуации так называемого двойного налогообложения действительно могут возникать, это не значит, что придется платить налог дважды с одних и тех же доходов. При надлежащей подготовке можно сформировать четкую позицию, которая позволит уплачивать налоги в одной стране и легально отнести их в другой.

Для этого Конвенция между Украиной и Польшей предусматривает два механизма:

В Украине применяется исключительно метод налогового кредита (зачисление). Это означает, что сумма налога, уже уплаченная вами в Польше, вычитается из суммы налоговых обязательств, рассчитанных в Украине. Украинские налоговые органы ограничивают возможность такого зачисления только НДФЛ и требуют уплаты военного сбора отдельно (такая позиция очень спорна с точки зрения соблюдения Украиной положений Конвенции).

В Польше применяются два подхода в зависимости от типа дохода: метод освобождения (например, для зарплаты из Украины – доход декларируется, но освобождается от польского налога, влияя только на расчет прогрессивной ставки) или метод кредита (зачисление) (например, для дивидендов или процентов).

Чтобы налоговая (польская или украинская) применила эти механизмы при подаче вашей годовой декларации, вам точно понадобятся официальные справки о суммах полученных доходов и удержанных/уплаченных налогов. Впрочем, ситуация дистанционной работы на украинского работодателя может быть сложнее из-за практики украинских налоговых органов.

Правила и процедуры уплаты налогов украинскими беженцами в Польше

Внутреннее польское законодательство имеет множество нюансов, поэтому по этим и другим вопросам необходимо обязательно обращаться к польским налоговым консультантам (doradca podatkowy). Однако, опираясь на наше понимание, можем определить базовый теоретический алгоритм того, как это должен работать для украинца, который стал польским резидентом и работает дистанционно на украинского нанимателя:

Ежемесячные авансы и годовая отчетность. Вы обязаны самостоятельно рассчитывать и платить авансовые взносы по налогу на доходы (PIT) до 20 числа месяца, следующего за месяцем получения дохода. А уже по итогам года, к 30 апреля, необходимо подать годовую декларацию по форме PIT-36 (если бы украинский работодатель имел постоянное представительство в Польше, обязанность удерживать налоги лежала бы на нем).

Декларирование переходного периода (первые 183 дня). В годовой декларации нужно отразить абсолютно все доходы за год, включая полученные в течение первых 183 дней вашего пребывания в Польше (до приобретения налоговой резидентности). Однако есть важный нюанс: налог уплачивается только с тех доходов, которые были получены уже после обретения вами статуса польского налогового резидента. Доходы, заработанные в течение первых 183 дней (с которых удерживались налоги в Украине), подлежат отражению в декларации, но ожидаемо должны освобождаться от налогообложения в Польше на основании ст. 24 Конвенции.

Ставки налога. Налогообложение доходов от работы по найму в Польше осуществляется по общей налоговой шкале:

12% – для годового дохода до 120 000 злотых.

32% – для части дохода, превышающей 120 000 злотых.

Налог солидарности: если ваш годовой доход превысит 1 миллион злотых, на сумму превышения дополнительно начислят 4% (danina solidarnościowa).

Ответственность физических лиц за нарушение налогового законодательства

В Украине система финансовых санкций построена таким образом, что наказание зависит от вида нарушения и наличия умысла. Базовые штрафы смотрятся следующим образом.

В первую очередь, с чем может столкнуться плательщик – это штраф за неподачу или несвоевременную подачу налоговой декларации. За каждую такую неподачу придется заплатить 340 гривен. Если вы уже получали такой штраф, и в течение года снова забыли подать отчетность, сумма санкции растет до 1020 гривен.

Более серьезные последствия наступают тогда, когда украинская налоговая (например, благодаря автоматическому обмену банковской информацией) самостоятельно выявляет ваши незадекларированные доходы и доначисляет налоги. В таком случае на вас наложат штраф в размере 10 процентов суммы неуплаченного налогового обязательства. Но если инспекторы сочтут, что вы скрыли доходы умышленно, штраф мгновенно растет до 25 процентов. Более того, если в течение следующих трех лет (1095 дней) вы повторно попадетесь на умышленное занижение налогов, штраф будет составлять уже 50 процентов от суммы долга. И не забывайте, что уплата этих штрафов не освобождает от необходимости погасить саму сумму налога, а также начисленную пеню за каждый день просрочки.

Однако следует четко понимать: вышеприведенные суммы – это лишь базовые штрафы для обычных физических лиц. В зависимости от вашей жизненной ситуации, последствия могут быть более катастрофическими. К примеру, если вы, находясь за границей, открыли иностранную компанию (например, популярную в Польше Spółka z oo) или стали владельцем доли в иностранном бизнесе, вы (как резидент Украины) автоматически подпадаете под действие украинских правил налогообложения контролируемых иностранных компаний (КИК). В этом случае неподача сообщения об открытии такой компании или неподача ежегодного отчета о КИК в Украине влечет наложение штрафов, которые измеряются уже не сотнями, а сотнями тысяч гривен.

Как работает автоматический обмен данными (CRS)

Сегодня и Польша, и Украина являются полноправными участниками международного стандарта автоматического обмена финансовой информацией (CRS). Украина осуществила первый такой обмен осенью 2024 года (передав и получив данные за 2023 год).

Механизм работает автоматически, украинские банки собирают данные о счетах лиц, идентифицированных как налоговые резиденты других стран (например, Польши), и передают их в украинскую Государственную налоговую службу. Далее наша ГНС формирует защищенные файлы и отправляет их в польскую налоговую администрацию (KAS). Абсолютно зеркальный процесс проходит в обратном направлении: польские банки отчитываются о счетах украинцев, и эти данные летят в Киев.

Налоговые органы видят не каждую транзакцию (кто и за что вам сбросил 500 гривен), но они получают самое главное: общие остатки на счетах на конец года, а также общие суммы поступлений в виде процентов, дивидендов или доходов от продажи финансовых активов. Если вы официально задекларировали в Украине нулевой доход, но польская налоговая передала информацию о том, что на ваших счетах в Варшаве лежат десятки тысяч евро, у украинского инспектора гарантированно возникнут вопросы источника происхождения этих средств.

Как Польша видит ваши доходы в Украине

Если вы получаете официальную зарплату или "неофициальные" переводы за фриланс на украинскую карту, польская налоговая не имеет прямого доступа к выпискам вашего счета в режиме реального времени. Однако, кроме системы CRS, есть другие индикаторы.

Любые переводы с украинских карт на польские или регулярные оплаты украинскими картами крупных покупок в Польше оставляют цифровой след в европейской банковской системе. Если вы, резидент Польши (живете там больше 183 дней) и решаете купить автомобиль или недвижимость, польские органы финансового мониторинга обязательно спросят: "Откуда у вас эти средства?" И если вы покажете выписки из украинских банков (где лежат ваши незадекларированные в Польше украинские доходы) это может стать прямым доказательством уклонения от уплаты налогов в стране вашего проживания.

Как Украина узнает о ваших польских доходах и соцвыплатах

Украинская ГНС благодаря стандарту CRS получает информацию об остатках на ваших польских банковских счетах. Это уже достаточное основание, чтобы спросить вас о происхождении денег и напомнить об обязанности подать годовую декларацию в Украине.

Обмен информацией по запросу

Однако самое главное, о чем следует помнить: кроме автоматического обмена данными (CRS), который дает только общую картину (остатки на конец года), существует гораздо более глубокий и строгий инструмент – обмен информацией по запросу . Если украинская ГНС или польская KAS обратит на вас внимание, заподозрит несоответствие образа жизни задекларированным доходам и начнет индивидуальную проверку, инспектор имеет полное право направить официальный точечный запрос своим коллегам по ту сторону границы. И вот в этом случае происходит то, что простым языком можно назвать "полным раскрытием". На такой запрос налоговое другое государство предоставит не просто сухую цифру остатка на счете, а полную информацию о работодателях, начисленных доходах, зарегистрированных ФЛПах, недвижимости и автомобилях.

Практические рекомендации по минимизации рисков двойного налогообложения

Каждая ситуация абсолютно индивидуальна, но главная рекомендация остается неизменной: не затягивать время и занять максимально проактивную позицию.

К сожалению, сегодня основная сложность не в отсутствии международных правил, а в фискальной и часто необоснованной позиции украинских налоговых органов. На практике они пытаются облагать налогом беженцев вопреки нормам Конвенции. Даже если вы годами физически не находились в Украине, имеете польскую справку о налоговой резидентности и полностью обоснованную позицию относительно переноса центра жизненных интересов в Польшу, украинские налоговики часто продолжают формально считать вас своим резидентом и настаивать на налогообложении независимо от того, получаете вы доход как наемный работник или как независимый подрядчик, включая польский ФЛП. При этом основная проблема возникает при получении доходов из Украины. Как только есть упоминание о "гражданине Украины" интерпретация идет в русло "надо облагать".

Поэтому стратегия пассивного ожидания может быть проигрышной. Чтобы защитить себя, вы заранее:

Определить и задокументировать статус: самостоятельно честно определить свой фактический налоговый статус и собрать "защитную документацию" (договоры аренды, квитанции, справки школы детей, справки о удержанных налогах и ежегодные сертификаты резидентства).

Просмотреть структуру найма: если группа компаний, на которую вы работаете дистанционно из Польши, имеет иностранные юридические лица, следует рассмотреть возможность переоформления вашего контракта именно на иностранную компанию. Это позволит избавиться от украинского налогового агента и получить более понятный режим налогообложения.

Оптимизировать собственную деятельность: в случае необходимости следует закрыть украинский ФЛП и переоформить деятельность через местные польские инструменты, осторожно подходя к созданию юридических лиц (из-за риска применения украинских правил налогообложения КИК как налогового резидента Украины).

Имея заранее подготовленную позицию и оптимизированные источники дохода вы сможете эффективно отстоять свои права и избежать неправомерного двойного взыскания средств.

