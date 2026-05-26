Налоги для украинцев в Польше: придется ли платить дважды

Вопрос налогового резидентства и декларирования доходов остается одним из самых острых для украинцев, нашедших убежище в Польше. Наибольшее беспокойство многих переселенцев – необходимость отдавать часть заработанного обоим государствам. Однако следует сразу зафиксировать ключевой тезис: ситуации так называемого двойного налогообложения действительно будут возникать, но это вовсе не означает, что беженцы будут платить налог дважды за одни и те же доходы.

Под "двойным налогообложением" обычно подразумевается коллизия, когда оба государства одновременно заявляют о своем праве облагать ваши доходы. Но для разрешения таких "конфликтов" существуют четкие международные механизмы, защищающие налогоплательщиков.

Коллизия возникает потому, что налоговые органы обеих стран смотрят на ваш статус в первую очередь через призму собственного национального законодательства. Формально украинский многоступенчатый тест на определение резидентства более приближен к международным стандартам ОЭСР, однако на практике это часто приводит к чисто формалистическому подходу.

К примеру, "постоянное место жительства" наши налоговые органы могут определять по месту регистрации в Украине. Если вы официально не оформили процедуру выезда за границу на постоянное место жительства (ПМЖ), для украинских налоговых органов вы по формальным признакам можете оставаться резидентом. Кроме того, существует существенное отличие нашего налогового законодательства от международной практики – это норма по ФЛП. Согласно национальному законодательству, только регистрация лица как физического лица-предпринимателя является достаточным основанием, чтобы автоматически считать его резидентом Украины.

С другой стороны, польское законодательство ориентируется на фактические обстоятельства. Вы становитесь налоговым резидентом Польши, если находитесь на ее территории более 183 дней в налоговом году или если вы перенесли туда свой "центр жизненных интересов". Аренда квартиры, устройство детей в местную школу, покупка автомобиля или стабильная работа – всего этого достаточно для польской налоговой, чтобы признать вас своим резидентом. Именно из-за такой разницы в подходах – украинском "формальном" и польском "фактическом" – человек и может оказаться в ситуации, когда обе страны одновременно считают его "своим".

Когда же возникает ситуация, что по национальным законам лицо признается резидентом в обоих государствах одновременно, в игру вступает Конвенция между Украиной и Польшей об избежании двойного налогообложения, которая имеет приоритетное применение. В целом, Конвенция содержит ряд тестов, которые шаг за шагом должны помочь определить единую страну резидентства. Они последовательно оценивают наличие постоянного жилья, центра жизненных интересов, место обычного проживания и гражданство.

Суровая реальность состоит в том, что ни один из налоговых органов – ни польский, ни украинский – не будет по собственной инициативе углубляться в вашу ситуацию или запускать процедуру взаимного согласования, чтобы облегчить вам жизнь. Каждому государству выгодно считать вас своим налогоплательщиком. Поэтому с практической точки зрения бремя доказывания ложится исключительно на плечи самого человека. Это задача самого переселенца – разобраться в этом непростом вопросе, собрать документальные подтверждения и самостоятельно занять по своему резидентству максимально обоснованную позицию, которую можно будет реально защитить при возникновении вопросов со стороны налоговиков любой из стран.

Даже если в результате длительного пребывания за границей и перенесения центра интересов человек становится налоговым резидентом исключительно Польши, это автоматически не устраняет возможность двойного налогообложения. Каждое из государств может претендовать на налоги, исходя из принципа источника происхождения дохода.

Отдельно следует остановиться на предпринимательской деятельности (ФЛП). Как отмечалось ранее, с точки зрения украинского Налогового кодекса сама регистрация лица как ФЛП трактуется как безусловный признак украинского резидентства. В польском законодательстве такого прямого формального правила нет. Впрочем, на практике мы должны четко понимать: в обоих случаях наличие действующего бизнеса (ФЛП) может рассматриваться налоговыми органами обоих государств как один из значимых элементов "центра жизненных и экономических интересов" при определении резидентства.

Чтобы разобраться, где возникают налоговые обязательства, приводим практическую таблицу. Польские правила указаны исходя из нашего понимания и нуждаются в дополнительном уточнении у местных налоговых специалистов.

Вид дохода Если вы налоговый резидент Польши Если вы налоговый резидент Украины Удаленная работа на украинское предприятие с территории Польши Это сложный случай с практической точки зрения, несущий риски для работника. На практике возникает конфликт относительно того, как трактовать понятие "работа по найму осуществляется" в определенной стране. Формально, по правилам Конвенции, если вы резидент Польши и физически постоянно работаете с ее территории (даже дистанционно), весь этот доход должен облагаться налогом исключительно в Польше. Соответственно Польша будет ожидать уплаты налогов в свой бюджет. Однако реальность такова, что украинский работодатель как налоговый агент закован в жесткие рамки национального законодательства. Он будет продолжать удерживать украинские налоги при каждой выплате зарплаты (а это уже 23%, включая 18% НДФЛ и 5% военного сбора). Возникает конфликт: Украина забирает налоги, потому что работодатель здесь, а Польша требует их, потому что там работник. Можно попытаться заявить этот доход в польской декларации и попросить применить метод освобождения (или кредита), ссылаясь на то, что налог уже уплачен в Украине украинским работодателем. Но вряд ли польская налоговая на это согласится. С их точки зрения, Украина удержала эти налоги неправомерно (вопреки Конвенции), ведь работа физически выполнялась в Польше и не выполнялась в Украине. Соответственно, польский инспектор с высокой вероятностью откажет в освобождении и начислит польский налог сверх украинского. Альтернативным вариантом может подать декларацию в Украине и уменьшить сумму украинского НДФЛ на сумму польского налога. Таким образом, можно попытаться вернуть 18% НДФЛ, однако на практике вернуть что-то из бюджета очень сложно. Это тоже сложная ситуация. Вы считаете себя резидентом Украины, и работодатель тоже украинский, но фактически работаете из Польши. Если вы находитесь в Польше более 183 дней, по польским правилам вас сочтут налоговым резидентом Польши. Тогда возник конфликт между резидентством в Украине и Польше. Даже если по Конвенции удастся подтвердить резидентство Украины, Польша может иметь право облагать доход, полученный за работу на ее территории. Чтобы избежать двойного налогообложения, нужно будет подать декларацию в Украине. Украина может засчитать налог, уплаченный в Польше против уплаты украинского 18% НДФЛ. Но это не касается 5% военного сбора, его придется уплатить по отдельности. Работа на польского работодателя в Польше Налоги полностью уплачиваются в Польше. В Украине ничего декларировать или доплачивать не нужно. Налог удерживается в Польше. В Украине вы обязаны задекларировать этот доход, но вправе зачислить налог, уже уплаченный в Польше, в счет украинского 18% НДФЛ, придется доплатить 5% военный сбор. Доходы без официального трудоустройства (фриланс, переводы на карту, наличные) Сразу следует отметить: юридически такого понятия как "неофициальные доходы" не существует. Все полученные доходы имеют свою природу (подарок, оплата услуг и т.п.) и подлежат налогообложению независимо от того, это банковский перевод или наличные деньги. Как резидент Украины или Польши вы обязаны декларировать все свои мировые доходы в стране резидентства и платить с них налоги. Доходы от зарегистрированного предпринимателя (ФЛП) в Украине Если вы физически работаете с территории Польши, то польская налоговая может рассматривать это как деятельность через польское постоянное представительство. Уплата украинского налога в Украине не освобождает от необходимости декларировать доходы в Польше. Кроме того, предоставление услуг (даже как украинский ФЛП) с территории Польши может иметь последствия по польскому НДС. Вы платите украинские налоги по украинским правилам (упрощенная или общая система налогообложения). Однако важно помнить о НДС: независимо от вашего статуса резидента по налогу на доходы, физическое предоставление услуг из Польши может создать долг по НДС по польским правилам. Предпринимательская деятельность в Польше По общему правилу, такие доходы облагаются налогом исключительно в Польше по выбранной вами системе. Однако на практике возникает серьезная проблема, если ваша польская деятельность подразумевает предоставление услуг украинским контрагентам (получение дохода из Украины). Украинские налоговые органы, видя выплату в пользу гражданина Украины, часто пытаются обосновать необходимость налогообложения в Украине, даже если это прямо противоречит Конвенции (ситуация очень похожа на конфликт с дистанционной работой). Ситуация, когда лицо остается налоговым резидентом Украины, но ведет деятельность как польский предприниматель, кажется скорее теоретической и требует отдельной оценки на практике. Впрочем, если так произошло, то соответствующие доходы нужно задекларировать в Украине, вправе зачислить налог, уже уплаченный в Польше, в счет украинского 18% НДФЛ, придется доплатить 5% военный сбор. Другие виды доходов из Украины (роялти, дивиденды, проценты, сдача в аренду) Украина удерживает налог как страна происхождения дохода (с возможностью понижения ставки украинского налога на основании Конвенции). Польша как страна резидентства требует декларирования этого дохода. Для аренды применяется метод освобождения, а для дивидендов/процентов – метод налогового кредита (зачисляете украинские налоги в Польше с доплатой разницы). Все налоги декларируются и уплачиваются исключительно в украинский бюджет по национальным ставкам. Другие виды доходов из Польши (роялти, дивиденды, проценты, сдача в аренду) Доходы облагаются по местным польским правилам. В Украине никаких обязательств не возникает. Польша удерживает налоги у источника. В Украине этот доход подлежит декларированию с правом на налоговый кредит (зачисление налогов, уплаченных в Польше).

Как бы строго или несправедливо это ни звучало, но обязанность определить свой налоговый статус и разобраться с налогами лежит исключительно на самом беженце. Ни украинская Государственная налоговая служба, ни польская налоговая администрация не будут по собственной инициативе исследовать вашу жизненную ситуацию, считать дни пребывания за границей или взвешивать, где находится ваш центр интересов. Проанализировать все это, собрать доказательства и принять решение – ответственность налогоплательщика, которую придется нести самостоятельно или с привлечением профессиональных налоговых консультантов.

Стратегия пассивного ожидания в этой ситуации наиболее рискованна. Если просто ждать, пока налоговая сама пришлет какое-нибудь известие, разъяснение или требование, можно дождаться худшего сценария. Благодаря системе автоматического обмена налоговой информацией (CRS), сейчас активно работающей между европейскими странами и Украиной, фискальные органы обоих государств будут видеть движение средств на ваших счетах. В результате такого ожидания вы вполне реально можете получить "счет" (налоговое уведомление-решение) одновременно от обоих налоговых органов, ведь каждая страна по умолчанию применит свое национальное законодательство и сочтет вас своим резидентом. В таком случае действительно придется уплатить налоги в обеих странах и тратить время и деньги на споры для их возврата.

Более того, кроме требования уплатить сами суммы налогов, вас могут ждать еще штрафные санкции и пеня за несвоевременное декларирование доходов и просрочку платежей. Оправдание в стиле "я не знал законов", "меня никто не предупредил" или ссылки на статус временной защиты здесь совершенно не сработают. В то же время существует возможность избежать штрафов в случае уплаты суммы начисленного налога.

Единственный надежный путь – это действовать на опережение. Человеку необходимо заранее оценить свою ситуацию через призму Конвенции об избежании двойного налогообложения: честно определить страну своей резидентности и собрать документальные подтверждения (договоры аренды, квитанции об оплате коммунальных услуг, справки из польских школ или садов, рабочие контракты). Собрав эту базу, следует сформировать четкую и обоснованную позицию относительно своего налогового резидентства, которую вы будете последовательно придерживаться при подаче деклараций. Если ситуация выглядит слишком запутанной (например, наличие бизнеса в обеих странах, разделение семьи), наилучшей инвестицией в собственное спокойствие будет обращение за квалифицированной юридической помощью до того момента, как вопросами ваших доходов заинтересуются налоговые инспекторы.