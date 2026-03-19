Кабмин одобрил законопроект о ратификации Конвенции с Австралией по устранению двойного налогообложения: детали

Правительство одобрило законопроект о ратификации Конвенции с Австралией / Министерство финансов Украины

Правительство одобрило законопроект о ратификации Конвенции с Австралией об устранении двойного налогообложения. Документ устанавливает четкие ставки налогов на дивиденды, проценты и роялти для резидентов обеих стран.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

Конвенция предусматривает установление ограничения ставок налогообложения, в частности:

  • дивиденды — 5% (при условии владения не менее 10% капитала компании);
  • проценты - 5% для финансовых учреждений и 10% в других случаях;
  • роялти - 10%.

Кроме фиксированных ставок соглашение вводит прямой обмен налоговой информацией между государственными органами Украины и Австралии. Это позволит быстрее выявлять случаи уклонения от налогов. Также документ определяет процедуру взаимного согласования для разрешения налоговых споров, если они возникнут между плательщиком и государством.

Законопроект " О ратификации Конвенции между Правительством Украины и Правительством Австралии об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении налоговых уклонений и избеганий и Протокола к ней " вступит в силу после того, как его проголосует парламент, а стороны официально обменяются сообщениями о завершении всех юридических процедур. Ожидается, что это упростит работу предпринимателей, ведущих деятельность в обеих странах одновременно.

Напомним, в октябре 2025 года Украина и Австралия подписали Конвенцию об устранении двойного налогообложения. Министр финансов Сергей Марченко подчеркнул, что этот шаг ужесточает прозрачность и стабильность налоговой среды.

Ранее Украина упразднила двойное налогообложение с Японией.

Автор:
Татьяна Ковальчук