Украина и Австралия подписали Конвенцию об устранении двойного налогообложения: что это даст бизнесу

Сергей Марченко, Джим Чалмерс
Документ подписали министр финансов Украины Сергей Марченко и глава Казначейства Австралии Джим Чалмерс. / Минфин.

Украина и Австралия подписали Конвенцию об устранении двойного налогообложения по налогам на доходы и предотвращению налоговых уклонений и избеганию на полях Ежегодного собрания МВФ и Всемирного банка.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

Ожидается, что после вступления в силу Конвенция будет способствовать привлечению австралийских инвестиций в Украину, делая налоговые процедуры более простыми и прогнозируемыми.

Для бизнеса и граждан это означает защиту от двойного налогообложения, более прозрачные правила и благоприятные условия для торговли и инвестиций.

Министр финансов Сергей Марченко подчеркнул, что этот шаг ужесточает прозрачность и стабильность налоговой среды.

"Конвенция создает понятные правила для украинских и австралийских компаний, работающих на рынках обеих стран. Она уменьшает налоговую нагрузку, устраняет барьеры для инвестиций и способствует развитию двусторонней торговли", - отметил он.

Документ определяет механизм распределения прав налогообложения определенных видов доходов между государствами, в частности:

  • Дивиденды: 5% - если компания-собственник владеет не менее 10% капитала выплачиваемой компании.
  • Проценты: 5% – для финансовых учреждений, 10% – в других случаях.
  • Роялти: 10%.

Конвенция также включает положения, соответствующие современным стандартам ОЭСР, в частности, предотвращение налоговых злоупотреблений, обмен налоговой информацией и решение спорных вопросов между государствами.

Напомним, в сентябре Всемирный банк предоставил дополнительное финансирование в размере $88 миллионов в поддержку украинского бизнеса в рамках программы RISE ("Проект устойчивого, инклюзивного и устойчивого предпринимательства").

Автор:
Татьяна Бессараб