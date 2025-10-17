Україна та Австралія підписали Конвенцію про усунення подвійного оподаткування: що це дасть бізнесу

Україна та Австралія підписали Конвенцію про усунення подвійного оподаткування щодо податків на доходи та запобігання податковим ухиленням і уникненню на полях Щорічних зборів МВФ та Світового банку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

Очікується, що після набрання чинності Конвенція сприятиме залученню австралійських інвестицій в Україну, роблячи податкові процедури простішими й більш прогнозованими.

Для бізнесу та громадян це означає захист від подвійного оподаткування, більш прозорі правила та сприятливі умови для торгівлі й інвестицій.

Міністр фінансів Сергій Марченко наголосив, що цей крок посилює прозорість та стабільність податкового середовища.

"Конвенція створює зрозумілі правила для українських і австралійських компаній, які працюють на ринках обох країн. Вона зменшує податкове навантаження, усуває бар’єри для інвестицій і сприяє розвитку двосторонньої торгівлі», — зазначив він.

Документ визначає механізм розподілу прав оподаткування певних видів доходів між державами, зокрема:

Дивіденди: 5 % - якщо компанія-власник володіє щонайменше 10 % капіталу компанії, що їх виплачує.

Проценти: 5 % - для фінансових установ, 10 % - в інших випадках.

Роялті: 10 %.

Конвенція також включає положення, що відповідають сучасним стандартам ОЕСР, зокрема щодо запобігання податковим зловживанням, обміну податковою інформацією та вирішення спірних питань між державами.

Нагадаємо, у вересні Світовий банк надав додаткове фінансування у розмірі $88 мільйонів на підтримку українського бізнесу в рамках програми RISE ("Проєкт стійкого, інклюзивного та сталого підприємництва").