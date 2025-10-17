- Категорія
Україна та Австралія підписали Конвенцію про усунення подвійного оподаткування: що це дасть бізнесу
Україна та Австралія підписали Конвенцію про усунення подвійного оподаткування щодо податків на доходи та запобігання податковим ухиленням і уникненню на полях Щорічних зборів МВФ та Світового банку.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.
Очікується, що після набрання чинності Конвенція сприятиме залученню австралійських інвестицій в Україну, роблячи податкові процедури простішими й більш прогнозованими.
Для бізнесу та громадян це означає захист від подвійного оподаткування, більш прозорі правила та сприятливі умови для торгівлі й інвестицій.
Міністр фінансів Сергій Марченко наголосив, що цей крок посилює прозорість та стабільність податкового середовища.
"Конвенція створює зрозумілі правила для українських і австралійських компаній, які працюють на ринках обох країн. Вона зменшує податкове навантаження, усуває бар’єри для інвестицій і сприяє розвитку двосторонньої торгівлі», — зазначив він.
Документ визначає механізм розподілу прав оподаткування певних видів доходів між державами, зокрема:
- Дивіденди: 5 % - якщо компанія-власник володіє щонайменше 10 % капіталу компанії, що їх виплачує.
- Проценти: 5 % - для фінансових установ, 10 % - в інших випадках.
- Роялті: 10 %.
Конвенція також включає положення, що відповідають сучасним стандартам ОЕСР, зокрема щодо запобігання податковим зловживанням, обміну податковою інформацією та вирішення спірних питань між державами.
Нагадаємо, у вересні Світовий банк надав додаткове фінансування у розмірі $88 мільйонів на підтримку українського бізнесу в рамках програми RISE ("Проєкт стійкого, інклюзивного та сталого підприємництва").