Кабмін схвалив законопроєкт про ратифікацію Конвенції з Австралією щодо усунення подвійного оподаткування: деталі

Уряд схвалив законопроєкт про ратифікацію Конвенції з Австралією про усунення подвійного оподаткування. Документ встановлює чіткі ставки податків на дивіденди, проценти та роялті для резидентів обох країн.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

Конвенція передбачає встановлення обмеження ставок оподаткування, зокрема:

дивіденди — 5% (за умови володіння не менше ніж 10% капіталу компанії);

проценти — 5% для фінансових установ та 10% в інших випадках;

роялті — 10%.

Окрім фіксованих ставок, угода запроваджує прямий обмін податковою інформацією між державними органами України та Австралії. Це дозволить швидше виявляти випадки ухилення від сплати податків. Також документ визначає процедуру взаємного узгодження для вирішення податкових спорів, якщо вони виникнуть між платником та державою.

Законопроєкт "Про ратифікацію Конвенції між Урядом України та Урядом Австралії про усунення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи та запобігання податковим ухиленням і уникненням та Протоколу до неї" набере чинності після того, як її проголосує парламент, а сторони офіційно обміняються повідомленнями про завершення всіх юридичних процедур. Очікується, що це спростить роботу підприємців, які ведуть діяльність в обох країнах одночасно.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року Україна та Австралія підписали Конвенцію про усунення подвійного оподаткування. Міністр фінансів Сергій Марченко наголосив, що цей крок посилює прозорість та стабільність податкового середовища.

Раніше Україна скасувала подвійне оподаткування з Японією.