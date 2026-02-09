Міжнародне оподаткування 2025: фінансовий результат до оподаткування збільшено на 6,3 млрд грн

У 2025 році сфера міжнародного оподаткування та трансфертного ціноутворення (ТЦ) продемонструвала зростання фінансових показників. Завдяки самостійним коригуванням платників податків фінансовий результат до оподаткування збільшився на 6,3 млрд грн, а нарахування податку на прибуток зросли на 20 % відносно минулого року.

Як пише Delo.ua, про це повідомила в. о. голови ДПСУ Леся Карнаух.

Результати у сфері трансфертного ціноутворення

За звітний період 472 платники подали 582 уточнюючі декларації. Ключові зміни в системі контролю базуються на аналізі ризиків і даних без посилення адміністративного тиску на бізнес.

Міжнародне оподаткування та судові рішення

Показники контролю доходів нерезидентів та судової практики показали наступні результати:

самостійні коригування податкових зобов’язань зросли у 2,9 раза;

надходження від перевірок збільшилися на 365,3 млн грн (у 3,3 раза);

судові рішення на користь бюджету прийняті на суму 3,8 млрд грн.

Декларування іноземних компаній

Напрям контрольованих іноземних компаній (КІК) продемонстрував зростаючу динаміку добровільного звітування:

кількість задекларованих КІК збільшилася на 26 %, контролерів — на 17 %;

надходження від самостійних коригувань склали 87,1 млн грн (проти 4,5 млн грн роком раніше).

"Майже 80 % цього результату забезпечено завдяки інформації, отриманій у межах міжнародного обміну з компетентними органами інших держав. Точковий, юридично виважений та міжнародно скоординований підхід є ефективним", — зазначила Карнаух.

Однак, у випадках, коли добровільне дотримання та роз’яснювальна робота не дають результату, податкова застосовує контрольно-перевірочну функцію.

За словами очільниці ДПСУ, контроль є точковим, обґрунтованим і базується виключно на ризиках та аналітиці. У 2025 році було проведено близько 700 документальних аудитів, що ґрунтувалися на попередньому аналізі ризиків.

Нагадаємо, у січні повідомлялося, що після запровадження мораторію кількість фактичних перевірок бізнесу скоротилася на 27%. Якщо у липні 2025 року податкова провела близько 3,6 тисячі фактичних перевірок, то вже у грудні їх кількість зменшилася до 2,6 тисячі.