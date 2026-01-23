З моменту запровадження мораторію податкова на 27% зменшила кількість перевірок бізнесу

Після запровадження мораторію кількість фактичних перевірок бізнесу скоротилася на 27%. Якщо у липні 2025 року ми провели близько 3,6 тисячі фактичних перевірок, то вже у грудні їх кількість зменшилася до 2,6 тисячі.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державна податкова служба України.

"Ми прибираємо штучні перепони. Бізнес, який тримає економіку, платить податки та зарплати, попри постійні атаки ворога, має отримувати належну підтримку від держави», – зазначила в.о. голови ДПСУ Леся Карнаух.

Вона наголосила, що податкова підтримуватиме тих, хто працює чесно та прозоро. Однак, підприємцям варто пам’ятати, що мораторій на перевірки – це не про повну заборону.

Контроль не зникає, ДПС активно впроваджує ризико-орієнтований підхід. Співробітники служби фокусуються лише на реальних ризиках та порушеннях. Перевірки не скасовані для суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері обігу підакцизних товарів.

"Аналогічний підхід був застосований і при складанні плану-графіка перевірок на цей рік. Все відкрито та зрозуміло", — пояснила Карнаух.

Мораторій на перевірки бізнесу

21 липня 2025 року Рада національної безпеки і оборони України запровадила мораторій на перевірки бізнесу державними органами й будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність.

З 24 липня податкова й митниця обмежили перевірки для підприємств із низьким ризиком. Натомість запроваджується цифровий контроль і готується реформа правоохоронної системи у сфері підприємництва. Відтепер контроль здійснюватиметься лише точково - там, де дійсно існують високі ризики.

Нагадаємо, у вересні Державна податкова служба впроваджує ризик-орієнтовний підхід в усіх сферах податкового контролю і працює над удосконаленням аналітичних підходів для формування плану перевірок та відбору платників до нього.