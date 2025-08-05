Мораторій на перевірки бізнесу: в ДПС розповіли, що зміниться та кого перевірятимуть

Державна податкова служба України (ДПС) вдосконалює свій підхід до перевірок, що ґрунтується на оцінці ризиків. Перевірки з боку податкової не скасували, а лише обмежили, зокрема для платників із низьким рівнем ризику.

Як пише Delo.ua, про це повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух під час зустрічі з підприємцями Київщини.

Вона наголосила, що завдяки сумлінним платникам податків за сім місяців бюджет перевиконано майже на 71 мільярд гривень. Вона підкреслила, що це результат партнерської співпраці між ДПС та бізнесом, а мораторій на перевірки, запроваджений РНБО, має ще більше зміцнити цю довіру.

В ДПС зазначили, що перевірки податкової не заборонені, а обмежені. Це обмеження стосується платників податків з низьким ступенем ризиків. Щоб провести фактичну перевірку, необхідно виявити щонайменше два ризики. Для ФОПів 1-ї та 2-ї груп цей поріг становить три ризики.

Що стосується планових перевірок – вони тривають за графіком. Для зміни підходів потрібно міняти порядок затвердження плану, передбачений Податковим кодексом та наказом Мінфіну.

Також ДПС вже працює над посиленням своїх аналітичних контрольних процедур для включення платників до плану.

Карнаух також підкреслила, що податківці не будуть масово перевіряти бізнес.

"Масового виходу податківців на суб'єкти господарювання не було, немає і не буде. А коли перевірка трапляється – справедливість та законність понад усе. Це категорична принципова позиція в рамках виконання рішення Ради національної безпеки й оборони", – заявила вона.

Нагадаємо, 21 липня Рада національної безпеки і оборони України запровадила мораторій на перевірки бізнесу державними органами й будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність.

Раніше премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко анонсувала запровадження річного мораторію на перевірки бізнесу, запуск грантів на виробництво боєприпасів і вибухових речовин, а також експериментальний проєкт із відбудови.