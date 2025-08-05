Мораторий на проверки бизнеса: в ГНС рассказали, что изменится и кого будут проверять

Государственная налоговая служба Украины (ГНС) совершенствует свой подход к проверкам, основанный на оценке рисков. Проверки со стороны налоговой не отменили, а лишь ограничили, в частности, для плательщиков с низким уровнем риска.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила и. о. главы ГНС Леся Карнаух во время встречи с предпринимателями Киевской области.

Она подчеркнула, что благодаря добросовестным налогоплательщикам за семь месяцев бюджет перевыполнен почти на 71 миллиард гривен. Она подчеркнула, что это результат партнерского сотрудничества между ГНС и бизнесом, а мораторий на проверки, введенный СНБО, должен еще больше укрепить это доверие.

В ГНС отметили, что проверки налоговой не запрещены, а ограничены. Это ограничение касается налогоплательщиков с низкой степенью риска. Чтобы провести фактическую проверку, необходимо выявить не менее двух рисков. Для ФЛП 1-й и 2-й групп этот порог составляет три риска.

Что касается плановых проверок – они продолжаются по графику. Для изменения подходов следует менять порядок утверждения плана, предусмотренный Налоговым кодексом и приказом Минфина.

Также ГНС уже работает над усилением своих аналитических контрольных процедур для включения плательщиков в план.

Карнаух подчеркнула, что налоговики не будут массово проверять бизнес.

"Массового выхода налоговиков на субъекты хозяйствования не было, нет и не будет. А когда проверка случается – справедливость и законность превыше всего. Это категорическая принципиальная позиция в рамках выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны", – заявила она.

Напомним, 21 июля Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел мораторий на проверки бизнеса государственными органами и любое вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность.

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко анонсировала введение годового моратория на проверки бизнеса, запуск грантов на производство боеприпасов и взрывчатых веществ, а также экспериментальный проект по восстановлению.