С момента введения моратория налоговая на 27% снизила количество проверок бизнеса

После введения моратория количество фактических проверок бизнеса сократилось на 27%. Если в июле 2025 года мы провели около 3,6 тысяч фактических проверок, то уже в декабре их количество уменьшилось до 2,6 тысяч.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

"Мы убираем искусственные препятствия. Бизнес, который держит экономику, платит налоги и зарплаты, несмотря на постоянные атаки врага, должен получать должную поддержку от государства», – отметила и.о. главы ГНСУ Леся Карнаух.

Она подчеркнула, что налоговая будет поддерживать тех, кто работает честно и прозрачно. Однако предпринимателям следует помнить, что мораторий на проверки – это не о полном запрете.

Контроль не исчезает, ГНС активно внедряет риско-ориентированный подход. Сотрудники службы фокусируются только на реальных рисках и нарушениях. Проверки не отменены для хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере обращения подакцизных товаров.

"Аналогичный подход был применен и при составлении плана-графика проверок на этот год. Все открыто и понятно", - пояснила Карнаух.

Мораторий на проверки бизнеса

21 июля 2025 года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел мораторий на проверки бизнеса государственными органами и любое вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность.

С 24 июля налоговая и таможня ограничили проверки для предприятий с низким риском. Вводится цифровой контроль и готовится реформа правоохранительной системы в сфере предпринимательства. Теперь контроль будет осуществляться только точечно - там, где действительно существуют высокие риски.

Напомним, в сентябре Государственная налоговая служба внедряет риск-ориентировочный подход во всех сферах налогового контроля и работает над усовершенствованием аналитических подходов для формирования плана проверок и отбора плательщиков к нему.