Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,12

--0,13

EUR

48,29

--0,09

Наличный курс:

USD

41,25

41,18

EUR

48,55

48,39

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Налоговая усовершенствует подход к проверкам

Леся Карнаух
Леся Карнаух

Государственная налоговая служба внедряет риск-ориентировочный подход во всех сферах налогового контроля и работает над усовершенствованием аналитических подходов для формирования плана проверок и отбора плательщиков к нему.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила и.о. главы ГНС Леся Карнаух.

По ее словам, мораторий на проверки, риск-ориентированный подход к налоговому контролю и новые форматы коммуникаций с плательщиками говорили во время встречи с представителями Европейской Бизнес Ассоциации, объединяющей более 900 компаний.

Карнаух отметила, что мораторий на проведение проверок – это главный вопрос, интересующий бизнес. По ее словам, мораторий – это не о полном запрете, а об ограничениях. ГНС работает над усовершенствованием риск-ориентировочного подхода к контролю, а налоговое внимание сосредоточено на субъектах хозяйствования с высоким уровнем риска, свидетельствующим о значительной вероятности нарушений.

"Приоритет для нас – наполнение государственного бюджета, а тотальный налоговый контроль субъектов хозяйствования не приносит соответствующей эффективности и увеличения налоговых поступлений. Поэтому тратить ресурс службы на неэффективные меры – это не о налоговой службе 2025 года", – подчеркнула глава ГНС.

Она акцентировала внимание на том, что существенно изменился подход к фактическим проверкам. Благодаря этому в августе текущего года количество фактических проверок уменьшилось более чем на треть – до 2,3 тысяч по сравнению с июлем (3,6 тысяч).

В настоящее время ГНС работает над усовершенствованием аналитических подходов для формирования плана проверок и отбора плательщиков к нему.

"Для внедрения современного риско-ориентировочного контроля используются мировые практики и рекомендации международных экспертов. Работаем над тем, чтобы проверки в 2026 году были запланированы на основе разработанных паспортов рисков", - подчеркнула Карнаух.

Напомним, что для помощи бизнесу в решении вопросов налогообложения, принятии решений и налоговой поддержки ГНС открыло 20 Офисов налоговых консультантов.

Автор:
Светлана Манько