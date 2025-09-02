В августе налоговая на треть сократила количество фактических проверок бизнеса: что известно

После введения моратория Государственная налоговая служба Украины в прошлом месяце сократила количество проверок почти на треть, при этом их результативность осталась высокой. В июле провели чуть более 3,6 тысячи фактических проверок, а в августе их количество уменьшилось до 2,3 тысячи.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение исполняющей обязанности главы ГНСУ Леси Карнаух.

ДПС меняет философию своей работы, внедряя так называемый риск-ориентированный подход. Это означает, что проверки проводятся только там, где высока вероятность нарушений. В общей сложности было определено около 80 таких рисков.

" Изменяем философию проведения проверок. Потому что мораторий – это не о полном запрете, а ограничениях… Налоговая – не карательный орган, а партнер для бизнеса", — подчеркнула Карнаух.

Она также отметила, что предприниматели, работающие честно и открыто, могут не беспокоиться о проверках: "Тот, кто работает честно, открыто, не создает высоких рисков, может не беспокоиться. Это и есть доверие и партнерство между государством и властью".

Глава ГНСУ также напомнила, что для субъектов, занимающихся оборотом подакцизных товаров, проверки не отменены.

Мораторий на проверки бизнеса

21 июля Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел мораторий на проверки бизнеса государственными органами и любое вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность.

С 24 июля налоговая и таможня ограничили проверки для предприятий с низким риском. Вводится цифровой контроль и готовится реформа правоохранительной системы в сфере предпринимательства. Теперь контроль будет осуществляться только точечно - там, где действительно существуют высокие риски.