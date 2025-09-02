У серпні податкова на третину скоротила кількість фактичних перевірок бізнесу: що відомо

Після запровадження мораторію, Державна податкова служба України минулого місяця скоротила кількість перевірок майже на третину, при цьому їхня результативність залишилась високою. У липні провели трохи більше 3,6 тисячі фактичних перевірок, а у серпні їхня кількість зменшилася до 2,3 тисячі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис виконуючої обов’язки голови ДПСУ Лесі Карнаух.

ДПС змінює філософію своєї роботи, впроваджуючи так званий ризик-орієнтований підхід. Це означає, що перевірки проводяться лише там, де є висока ймовірність порушень. Загалом було визначено близько 80 таких ризиків.

"Змінюємо філософію проведення перевірок. Бо мораторій – це не про повну заборону, а обмеження… Податкова – не каральний орган, а партнер для бізнесу", — наголосила Карнаух.

Вона також зазначила, що підприємці, які працюють чесно та відкрито, можуть не турбуватися про перевірки: "Той, хто працює чесно, відкрито, не створює високих ризиків, може не перейматися. Це і є довіра та партнерство між державою та владою".

Глава ДПСУ також нагадала, що для суб’єктів, які займаються обігом підакцизних товарів, перевірки не скасовані.

Мораторій на перевірки бізнесу

21 липня Рада національної безпеки і оборони України запровадила мораторій на перевірки бізнесу державними органами й будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність.

З 24 липня податкова й митниця обмежили перевірки для підприємств із низьким ризиком. Натомість запроваджується цифровий контроль і готується реформа правоохоронної системи у сфері підприємництва. Відтепер контроль здійснюватиметься лише точково - там, де дійсно існують високі ризики.