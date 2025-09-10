Податкова удосконалює підхід до перевірок

Державна податкова служба впроваджує ризик-орієнтовний підхід в усіх сферах податкового контролю і працює над удосконаленням аналітичних підходів для формування плану перевірок та відбору платників до нього.

Як пише Delo.ua, про це повідомила в.о. голови ДПС Леся Карнаух.

За її словами, мораторій на перевірки, ризик-орієнтований підхід до податкового контролю та нові формати комунікацій з платниками говорили під час зустрічі з представниками Європейської Бізнес Асоціації, яка об'єднує понад 900 компаній.

Карнаух зауважила, що мораторій на проведення перевірок - це головне питання, яке цікавить бізнес. За її словами, мораторій – це не про повну заборону, а про обмеження. ДПС працює над удосконаленням ризик-орієнтовного підходу до контролю, а податкова увага зосереджена на суб’єктах господарювання з високим рівнем ризику, який свідчить про значну ймовірність порушень.

"Пріоритет для нас – наповнення державного бюджету, а тотальний податковий контроль суб’єктів господарювання не приносить відповідної ефективності і збільшення податкових надходжень. Тому витрачати ресурс служби на неефективні заходи – це не про податкову службу 2025 року", – наголосила очільниця ДПС.

Вона акцентувала увагу на тому, що суттєво змінився підхід до фактичних перевірок. Завдяки цьому у серпні поточного року кількість фактичних перевірок зменшилась більше, ніж на третину – до 2,3 тисячі порівняно з липнем (3,6 тисячі).

Наразі ДПС працює над удосконаленням аналітичних підходів для формування плану перевірок та відбору платників до нього.

"Для впровадження сучасного ризик-орієнтовного контролю використовуються світові практики та рекомендації міжнародних експертів. Працюємо над тим, щоб перевірки у 2026 році були заплановані на основі розроблених паспортів ризиків", – підкреслила Карнаух.

Нагадаємо, що для допомоги бізнесу у вирішенні питань оподаткування, прийнятті рішень та податкової підтримки ДПС відкрила 20 Офісів податкових консультантів.