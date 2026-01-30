В Україні вперше реалізували кейс податкової медіації — ДПС та бізнес вирішили спір без суду

Державна податкова служба України спільно з Радою бізнес-омбудсмена реалізували перший в історії України кейс податкової медіації.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ДПС.

За словами в. о. голови ДПС Леся Карнаух, механізм податкової медіації вже продемонстрував ефективність, дозволивши врегулювати складний податковий спір у конструктивному діалозі між податковою службою, бізнесом та Радою бізнес-омбудсмена.

"Завдяки конструктивній роботі податкової, Ради бізнес-омбудсмена та самого платника вирішений податковий спір, який би міг затягнутися на роки в судах", — зазначила Карнаух.

Вона наголосила, що розвиток податкової медіації є одним із пріоритетних завдань ДПС. Такий підхід дає змогу суттєво заощаджувати час і ресурси як держави, так і бізнесу, а також вирішувати спірні питання без судових процесів і без шкоди для бюджету.

Наприкінці жовтня минулого року ДПС разом із Радою бізнес-омбудсмена перейшли до практичної реалізації цього механізму, запровадивши експериментальний проєкт у Центральному міжрегіональному управлінні ДПС з роботи з великими платниками податків. У межах проєкту опрацьовується низка конкретних кейсів.

Один із них стосувався компанії — одного з найбільших постачальників насіння та засобів захисту рослин в Україні. У січні 2026 року ДПС завершила позапланову перевірку щодо від’ємного значення ПДВ, заявленого до бюджетного відшкодування. До цього підприємство вже проходило чотири перевірки з цього ж питання та неодноразово оскаржувало рішення податкової.

Складність ситуації полягала у специфіці бізнес-моделі компанії, яка передбачала комплексну систему ціноутворення та знижок, у тому числі після постачання товарів. Знижки надавалися різними способами, зокрема шляхом взаємозаліку коштів між сторонами, що підтверджувалося значним обсягом первинних документів та розрахунків.

За результатами перевірки встановлено, що всі операції зі знижками були оформлені коректно та повністю відповідали вимогам законодавства України.

Важливим елементом врегулювання спору стало рішення компанії змінити напрям використання коштів: замість прямого бюджетного відшкодування ПДВ підприємство переспрямувало ці суми для сплати податку в майбутніх періодах.

"Цей кейс – приклад конструктивного діалогу з податковою. І ми вдячні Раді бізнес-омбудсмена за колосальну роботу у вирішенні складних питань. Відкритий діалог і партнерство працюють на користь і бізнесу, і держави", — підсумувала Леся Карнаух.

Зауважимо, ще влітку Карнаух озвучувала нові ініціативи податкової, серед яких були розробка бачення досудової медіації для вирішення податкових спорів без перевантаження судової системи, а також аудит внутрішніх процесів податкової служби.