Бізнес скаржиться на постійні зміни та складність податкового законодавства

Нове опитування "Податковий індекс" за 2025 рік Європейської Бізнес Асоціації виявило, що податкові перевірки, законодавчі колізії та необґрунтовані запити ускладнюють діяльність компаній.

Як пише Delo.ua, про це свідчать результати дослідження ЄБА.

Зазначається, що інтегральна оцінка "Податкового індексу" склала 2,94 бала з 5-ти можливих. Попри певне зростання (2,64 бала у попередній хвилі), показник продовжує перебувати у негативній площині.

В цілому, 64% податкових експертів оцінили поточний податковий режим в Україні як задовільний (минулого року – 59%). Утім 27% респондентів вважають, що він перешкоджав розвитку бізнесу (36% минулого року), а 9% – що він сприяв розвитку (проти 5% у 2024 році).

Як і минулого року, найнижчу оцінку серед факторів, що впливають на розрахунок індексу, цьогоріч отримала якість податкового законодавства – 2,86 бала, хоча оцінка і зросла порівняно із 2,46 бала у попередній хвилі. Більшість респондентів, а саме 63%, вважають якість податкового законодавства задовільною, і лише 23% оцінили її як незадовільну. Експертів, які б вважали законодавство якісним, виявилося 14%.

Найбільший негативний вплив на якість законодавства, на думку респондентів, мають протиріччя та неоднозначні положення, постійні зміни та складність законодавства.

Оцінка процедури адміністрування податків та підготовки звітності покращилась і склала 2,89 бала (2,62 у 2024 році). Кількість респондентів, які вважають цю процедуру обтяжливою, зменшилась до 30% (проти 44% минулого року). 43% оцінюють процедуру задовільно, а 27% вважають її легкою.

Найбільше респонденти скаржаться на кількість часу, витраченого на підготовку звітності та сплату податків, а також на незрозумілість правил та роз’яснень. На третьому місці серед нарікань – занадто швидкі законодавчі зміни та відсутність перехідного періоду для адаптації бізнесу.

Найкраще у 2025 році експерти оцінили якість податкового обслуговування. Цей компонент отримав оцінку 3,1 бала (2,79 бала у 2024 році). 30% опитаних задоволені роботою податківців (20% минулого року), 50% оцінюють її задовільно, втім п’ята частина респондентів – незадовільно (20%, тоді як минулого року таких було 37%).

Половині респондентів (50%) було легко сконтактувати з податковою службою (минулого року – 31%), а 18% було складно це зробити. У 23% опитаних компаній питання були вирішені задовільним чином, а у більшості (66%) – вирішені частково.

Оцінка фіскального тиску також покращилась і склала 2,89 бала (проти 2,7 бала минулого року). 30% респондентів не відчули тиску або тиск був майже відсутній. Водночас 34% компаній все ще повідомляють про відчутний фіскальний тиск (минулого року 41%).

Серед конкретних проявів тиску бізнес найчастіше виділяє:

Необґрунтоване трактування податкового законодавства – з цим стикнулися 69% опитаних компаній;

Необґрунтовані інформаційні запити – про це повідомили 54% респондентів;

Штучне блокування податкових накладних – проблема торкнулася 29% бізнесів.

Затягування в часі перевірок для підтвердження сум відшкодування ПДВ – зіштовхнулися 15% опитаних компаній.

Ключовими викликами для компаній у 2025 році стали податкові перевірки – про це повідомили 56% респондентів. Також бізнес турбують блокування ПДВ накладних (27%) та недотримання строків валютного контролю по ЗЕД (14%). Про труднощі з відшкодуванням ПДВ повідомило 10% компаній.

Окремо в опитуванні досліджувався досвід перебування у Території високого рівня податкової довіри, так званому "клубі білого бізнесу". 39% опитаних компаній зазначили, що були включені до переліку платників податків з високим рівнем довіри. Серед них більшість оцінює свій досвід перебування там нейтрально (63%) або позитивно (20%).

Щодо мотивації бізнесу потрапити до "клубу білого бізнесу" думки розділилися майже порівну. 47% респондентів заявили, що не прагнуть долучитися до Території високого рівня податкової довіри. Натомість 53% опитаних прагнуть приєднатися, з них – у 28% є зауваження до критеріїв відбору, а у 25% – зауважень немає.

Зауважимо, після запровадження мораторію кількість фактичних перевірок бізнесу скоротилася на 27%. Якщо у липні 2025 року ми провели близько 3,6 тисячі фактичних перевірок, то вже у грудні їх кількість зменшилася до 2,6 тисячі.