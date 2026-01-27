Запланована подія 2

Порушень на 3,2 млн грн та нелегальний готель: податкова перевірила курорт "Буковель"

Буковель
Гірськолижний курорт "Буковель". Фото: facebook.com/bukovel.city

З початку 2026 року в курортній зоні Яремчанщини та на гірськолижному курорті "Буковель" податківці провели 62 фактичні перевірки і вже зафіксували порушень на 3,2 млн грн, виявили 22 неоформлених найманих працівників та готель, який працював без державної реєстрації.

Як пише Delo.ua, про це повідомила Державна податкова служба.

Там зауважують, що попри пізній старт гірськолижного сезону у 2025 році, обсяг виторгів за листопад – грудень зріс на 30 % порівняно з аналогічним періодом 2024 року – на 545,3 млн грн. Загальний виторг за цей період склав 1,78 млрд грн проти 1,24 млрд грн роком раніше.

Перевірки проводяться у вихідні з одночасним проведенням хронометражів, зокрема у закладах харчування на верхніх точках витягів та перехрестях гірськолижних трас.

Результати перевірок


В ДПС повідомляють, що протягом 2025 року в курортній зоні Яремчанщини та на гірськолижному курорті "Буковель" було проведено 214 фактичних перевірок. Виявлено 472 порушення податкового та іншого законодавства на суму 3,4 млн грн, а саме:

  • 26 неоформлених найманих працівників, 
  • 5 випадків підприємницької діяльності без державної реєстрації,
  • проведення розрахункових операцій без застосування РРО/ПРРО.

Податківці наголошують, що такий контроль дозволяє підвищувати прозорість бізнесу, запобігати порушенням та забезпечувати легальну працю у курортній зоні.

Раніше в ДПС повідомляли, що за підсумками 2025 року туристичний збір поповнив місцеві бюджети на 359 млн грн. Це на 86 млн грн більше, ніж громади отримали у 2024-му. За рік надходження зросли на 31,5%.

Автор:
Світлана Манько