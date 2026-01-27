Запланована подія 2

Нарушений на 3,2 млн грн и нелегальная гостиница: налоговая проверила курорт "Буковель"

Буковель
Горнолыжный курорт "Буковель". Фото: facebook.com/bukovel.city

С начала 2026 года в курортной зоне Яремчанщины и на горнолыжном курорте "Буковель" налоговики провели 62 фактических проверки и уже зафиксировали нарушений на 3,2 млн грн, обнаружили 22 неоформленных наемных работника и гостиницу, работавшую без государственной регистрации.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила Государственная налоговая служба.

Там отмечают, что, несмотря на поздний старт горнолыжного сезона в 2025 году, объем выручек за ноябрь – декабрь вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года – на 545,3 млн грн. Общая выручка за этот период составила 1,78 млрд грн против 1,24 млрд грн годом ранее.

Проверки проводятся по выходным с одновременным проведением хронометражей, в частности в заведениях питания на верхних точках подъемников и перекрестках горнолыжных трасс.

Результаты проверок


В ДПС сообщают, что в течение 2025 года в курортной зоне Яремчанщины и на горнолыжном курорте Буковель было проведено 214 фактических проверок. Выявлено 472 нарушения налогового и иного законодательства на сумму 3,4 млн грн, а именно:

  • 26 неоформленных наемных работников,
  • 5 случаев предпринимательской деятельности без государственной регистрации,
  • проведение расчетных операций без применения РРО/ПРРО.

Налоговики отмечают, что такой контроль позволяет повышать прозрачность бизнеса, предотвращать нарушения и обеспечивать легальный труд в курортной зоне.

Ранее в ГНС сообщали, что по итогам 2025 года туристический сбор пополнил местные бюджеты на 359 млн. грн. Это на 86 млн грн больше, чем общины получили в 2024 году. За год поступления выросли на 31,5%.

Автор:
Светлана Манько