Бизнес жалуется на постоянные изменения и сложность налогового законодательства

Новый опрос "Налоговый индекс" за 2025 год Европейской бизнес ассоциации выявил, что налоговые проверки, законодательные коллизии и необоснованные запросы усложняют деятельность компаний.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствуют результаты исследования ЕБА.

Отмечается, что интегральная оценка "Налогового индекса" составила 2,94 балла из 5 возможных. Несмотря на определенный рост (2,64 балла в предыдущей волне), показатель продолжает находиться в отрицательной плоскости.

В целом, 64% налоговых экспертов оценили текущий налоговый режим в Украине как удовлетворительный (в прошлом году – 59%). Впрочем, 27% респондентов считают, что он препятствовал развитию бизнеса (36% в прошлом году), а 9% – что он способствовал развитию (против 5% в 2024 году).

Как и в прошлом году, самая низкая оценка среди факторов, влияющих на расчет индекса, в этом году получила качество налогового законодательства – 2,86 балла, хотя оценка и выросла по сравнению с 2,46 балла в предыдущей волне. Большинство респондентов, а именно 63%, считают качество налогового законодательства удовлетворительным, и только 23% оценили его как неудовлетворительное. Экспертов, считающих законодательство качественным, оказалось 14%.

Наибольшее негативное влияние на качество законодательства, по мнению респондентов, оказывают противоречия и неоднозначные положения, постоянные изменения и сложность законодательства.

Оценка процедуры администрирования налогов и подготовки отчетности улучшилась и составила 2,89 балла (2,62 в 2024 году). Количество респондентов, считающих эту процедуру обременительной, уменьшилось до 30% (против 44% в прошлом году). 43% оценивают процедуру удовлетворительно, а 27% считают ее легкой.

Больше респонденты жалуются на количество времени, затраченного на подготовку отчетности и уплату налогов, а также на непонятность правил и разъяснений. На третьем месте среди нареканий – слишком быстрые законодательные изменения и отсутствие переходного периода адаптации бизнеса.

Лучше всего в 2025 году эксперты оценили качество налогового обслуживания. Этот компонент получил оценку 3,1 балла (2,79 балла в 2024 году). 30% опрошенных удовлетворены работой налоговиков (20% в прошлом году), 50% оценивают ее удовлетворительно, впрочем, пятая часть респондентов – неудовлетворительно (20%, тогда как в прошлом году таковых было 37%).

Половине респондентов (50%) было легко связаться с налоговой службой (в прошлом году – 31%), а 18% было сложно это сделать. У 23% опрошенных компаний вопросы были решены удовлетворительным образом, а у большинства (66%) – решены частично.

Оценка фискального давления также улучшилась и составила 2,89 балла (против 2,7 балла в прошлом году). 30% респондентов не почувствовали давления или давление почти отсутствовало. В то же время 34% компаний все еще сообщают об ощутимом фискальном давлении (в прошлом году 41%).

Среди конкретных проявлений давления бизнес чаще всего выделяет:

Необоснованная трактовка налогового законодательства – с этим столкнулись 69% опрошенных компаний;

Необоснованные информационные запросы – сообщили 54% респондентов;

Искусственная блокировка налоговых накладных – проблема затронула 29% бизнесов.

Затягивание по времени проверок для подтверждения сумм возмещения НДС – столкнулись 15% опрошенных компаний.

Ключевыми вызовами для компаний в 2025 году стали налоговые проверки – сообщили 56% респондентов. Также бизнес беспокоит блокирование НДС накладных (27%) и несоблюдение сроков валютного контроля по ВЭД (14%). О трудностях с возмещением НДС сообщило 10% компаний.

Отдельно в опросе исследовался опыт пребывания в территории высокого уровня налогового доверия, так называемом "клубе белого бизнеса". 39% опрошенных компаний отметили, что были включены в список налогоплательщиков с высоким уровнем доверия. Среди них большинство оценивает свой опыт пребывания там нейтрально (63%) или положительно (20%).

Относительно мотивации бизнеса попасть в "клуб белого бизнеса" мнения разделились почти поровну. 47% респондентов заявили, что не стремятся присоединиться к территории высокого уровня налогового доверия. 53% опрошенных стремятся присоединиться, из них – у 28% есть замечания к критериям отбора, а у 25% – замечаний нет.

Заметим, что после введения моратория количество фактических проверок бизнеса сократилось на 27%. Если в июле 2025 года мы провели около 3,6 тысяч фактических проверок, то уже в декабре их количество уменьшилось до 2,6 тысяч.