Податкова вдвічі скоротила кількість заблокованих накладних і ризикових компаній

З початку 2025 року в Україні вдвічі зменшилася кількість заблокованих податкових накладних, а також підприємств, які вважаються ризиковими.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення в.о. голови Державної податкової служби України Лесі Карнаух під час зустрічі з представниками близько 50 бізнес-асоціацій і громадських організацій.

За її словами, частка заблокованих податкових накладних наразі становить лише 0,36% — цей показник удалося зменшити вдвічі від початку року. У стільки ж скоротилася кількість платників податків, визнаних ризиковими: з 27 тисяч до 13 тисяч.

Керівниця ДПС також повідомила, що Міністерство фінансів погодило пропозиції відомства щодо змін до постанови №1165, яка регулює роботу системи моніторингу податкових ризиків (СМКОР).

Запропоновані зміни мають спростити процес реєстрації накладних, зменшити кількість їх блокування, підвищити ефективність автоматизованого моніторингу та знизити адміністративний тиск. Відповідний проєкт уже оприлюднений для отримання зворотного зв’язку від бізнесу.

Серед нових ініціатив, озвучених в. о. голови ДПС, — розробка бачення досудової медіації для вирішення податкових спорів без перевантаження судової системи, а також аудит внутрішніх процесів податкової служби. За словами Карнаух, усі підрозділи мають перевірити, які адміністративні вимоги до бізнесу встановлені лише "усталеною практикою", і якщо вони не регламентовані — скасувати їх.

Вона додала, що діалог із бізнесом у регіонах триватиме, оскільки запит на такі зустрічі залишається високим. Вона підкреслила, що для податкової немає неважливих звернень — кожне питання бізнесу є сигналом до дій. Головним завданням ДПС вона назвала створення умов для стабільної роботи бізнесу, наповнення бюджету та збереження фінансової стійкості держави.

Зауважимо,податкова служба вже запропонувала зміни до механізму, що регулює блокування податкових накладних. При цьому протягом січня та лютого 2025 року ДПС повернула платникам податків 28,7 мільярдів гривень ПДВ. Всі ініціативи ДПС, спрямовані на зменшення випадків блокування податкових накладних та спрощення виходу підприємств з ризикових.