Налоговая вдвое сократила количество заблокированных накладных и рисковых компаний

С начала 2025 года в Украине вдвое уменьшилось количество заблокированных налоговых накладных, а также предприятий, которые считаются рисковыми.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение и.о. главы Государственной налоговой службы Украины Леси Карнаух во время встречи с представителями около 50 бизнес-ассоциаций и общественных организаций.

По ее словам, доля заблокированных налоговых накладных в настоящее время составляет лишь 0,36% — этот показатель удалось снизить вдвое с начала года. Во столько же сократилось количество налогоплательщиков, признанных рисковыми: с 27 тысяч до 13 тысяч.

Руководитель ГНС также сообщила, что Министерство финансов согласовало предложения ведомства по изменениям в постановление №1165, которое регулирует работу системы мониторинга налоговых рисков (СМКОР).

Предложенные изменения должны упростить процесс регистрации накладных, снизить количество их блокировки, повысить эффективность автоматизированного мониторинга и снизить административное давление. Соответствующий проект уже обнародован для получения обратной связи от бизнеса.

Среди новых инициатив, озвученных и. о. о. — разработка видения досудебной медиации для разрешения налоговых споров без перегрузки судебной системы, а также аудит внутренних процессов налоговой службы.

Она добавила, что диалог с бизнесом в регионах будет продолжаться, поскольку запрос на такие встречи остается высоким. Она подчеркнула, что для налоговой нет неважных обращений – каждый вопрос бизнеса является сигналом к действиям. Главной задачей ГНС она назвала создание условий для стабильной работы бизнеса, наполнение бюджета и сохранение финансовой устойчивости государства.

Заметим, налоговая служба уже предложила изменения к регулирующему механизму блокирование налоговых накладных. При этом в течение января и февраля 2025 года ГНС вернула налогоплательщикам 28,7 миллиарда гривен НДС. Все инициативы ГНС направлены на уменьшение случаев блокирования налоговых накладных и упрощение выхода предприятий из рисковых.