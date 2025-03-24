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В Украине почти вдвое сократилось количество заблокированных налоговых накладных
Количество заблокированных налоговых накладных в Украине с начала 2025 существенно уменьшилось. Если в начале января показатель блокировки составлял 0,76%, то в середине марта он снизился до 0,39%, то есть почти вдвое.
Об этом рассказал глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко в колонке издания "Экономическая правда".
По его словам, в начале года с блокировкой столкнулся каждый шестой предприниматель, теперь эта проблема касается каждого восьмого. В то же время, список рисковых предприятий с начала 2025 года сократился почти на 10 тысяч.
"За цифрами стоят люди, их труд, возможность вести бизнес, содержать персонал. Некоторым, чтобы избавиться от статуса "рисковый", понадобился не один год", — отметил Кравченко.
Глава ГНС напомнил, что налоговая служба уже предложила изменения в механизм, регулирующий блокирование налоговых накладных .
Предлагаемые ДПС изменения предусматривают:
- с увеличением лимитов для безусловной регистрации накладных – предельный объем поставок вырастет до 1 млн грн, а на одного контрагента – до 100 тыс. грн. грн. Операции – до 10 тысяч. гривен будут регистрироваться без задержек, сейчас этот лимит составляет 5 тысяч ;
- с прощение проверки налоговых накладных для предпринимателей, работающих в зонах с потенциальной угрозой боевых действий, но где нет активных боев ;
- по уменьшению бюрократии после исключения плательщиков из перечня рисковых – накладные будут подлежать автоматической регистрации, если компания имеет положительную налоговую историю и выполняются другие определенные условия ;
- в совершенствовании механизма автоматического учета таблиц данных плательщика – снижение потребности представлять документы для учета таблицы ;
- из мены отдельных показателей положительной налоговой истории – лимиты объема операций увеличены с 1 млн грн до 3 млн грн, на одного контрагента со 100 до 500 тысяч ;
- с изменен критерий рисковости операций по расчетам корректировки налоговых обязательств при возврате товара от неплательщика НДС, а именно не будет считаться риском предоставления такого расчета корректировки в течение 90 дней (сейчас составляет 30).
Напомним, в течение января и февраля 2025 года ГНС вернула налогоплательщикам 28,7 миллиарда гривен НДС. По словам Кравченко, все инициативы ГНС направлены на уменьшение случаев блокирования налоговых накладных и упрощение выхода предприятий из рисковых.