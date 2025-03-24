В Україні майже вдвічі скоротилася кількість заблокованих податкових накладних

Кількість заблокованих податкових накладних в Україні з початку 2025 року суттєво зменшилася. Якщо на початку січня показник блокування становив 0,76%, то в середині березня він знизився до 0,39%, тобто майже вдвічі.

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Про це розповів голова Державної податкової служби Руслан Кравченко в колонці видання "Економічна правда".

За його словами, на початку року з блокуванням зіткнувся кожний шостий підприємець, то тепер ця проблема стосується кожного восьмого. Водночас список ризикових підприємств з початку 2025 року скоротився майже на 10 тисяч.

"За цифрами стоять люди, їх праця, можливість вести бізнес, утримувати персонал. Декому, щоб позбутися статусу "ризиковий" знадобився не один рік", - зазначив Кравченко.

Голова ДПС нагадав, що податкова служба вже запропонувала зміни до механізму, що регулює блокування податкових накладних.

Запропоновані ДПС зміни передбачають:

з більшення лімітів для безумовної реєстрації накладних – граничний обсяг постачання зросте до 1 млн грн, а на одного контрагента – до 100 тис. грн. Операції до 10 тисяч. гривень будуть реєструватися без затримок, зараз цей ліміт становить 5 тисяч ;

більшення лімітів для безумовної реєстрації накладних – граничний обсяг постачання зросте до 1 млн грн, а на одного контрагента – до 100 тис. грн. Операції до 10 тисяч. гривень будуть реєструватися без затримок, зараз цей ліміт становить 5 тисяч с прощення перевірки податкових накладних для підприємців, які працюють у зонах із потенційною загрозою бойових дій, але де наразі немає активних боїв ;

прощення перевірки податкових накладних для підприємців, які працюють у зонах із потенційною загрозою бойових дій, але де наразі немає активних боїв з меншення бюрократії після виключення платників з переліку ризикових – накладні підлягатимуть автоматичній реєстрації, якщо компанія має позитивну податкову історію та виконуються інші визначені умови ;

меншення бюрократії після виключення платників з переліку ризикових – накладні підлягатимуть автоматичній реєстрації, якщо компанія має позитивну податкову історію та виконуються інші визначені умови у досконалення механізму автоматичного врахування таблиць даних платника – зниження потреби подавати документи для врахування таблиці ;

досконалення механізму автоматичного врахування таблиць даних платника – зниження потреби подавати документи для врахування таблиці з міни окремих показників позитивної податкової історії – ліміти обсягу операцій збільшено з 1 млн грн до 3 млн грн, на одного контрагента зі 100 до 500 тисяч ;

міни окремих показників позитивної податкової історії – ліміти обсягу операцій збільшено з 1 млн грн до 3 млн грн, на одного контрагента зі 100 до 500 тисяч з мінено критерій ризиковості операцій щодо розрахунків коригування податкових зобов’язань при поверненні товару від неплатника ПДВ, а саме не вважатиметься ризиком подання такого розрахунку коригування протягом 90 днів (наразі становить 30).

Нагадаємо, протягом січня та лютого 2025 року ДПС повернула платникам податків 28,7 мільярдів гривень ПДВ. За словами Кравченка, всі ініціативи ДПС, спрямовані на зменшення випадків блокування податкових накладних та спрощення виходу підприємств з ризикових.