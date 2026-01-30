В Украине впервые реализовали кейс налоговой медиации — ГНС и бизнес разрешили спор без суда

Государственная налоговая служба Украины совместно с Советом бизнес-омбудсмена реализовала первый в истории Украины кейс налоговой медиации.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ГНС.

По словам и. о. главы ГНС Леся Карнаух, механизм налоговой медиации уже продемонстрировал эффективность, позволив урегулировать сложный налоговый спор в конструктивном диалоге между налоговой службой, бизнесом и Советом бизнес-омбудсмена.

"Благодаря конструктивной работе налогового, Совета бизнес-омбудсмена и самого плательщика решен налоговый спор, который мог бы затянуться на годы в судах", — отметила Карнаух.

Она подчеркнула, что развитие налоговой медиации является одной из приоритетных задач ГНС. Такой подход позволяет существенно экономить время и ресурсы как государства, так и бизнеса, а также решать спорные вопросы без судебных процессов и без ущерба бюджету.

В конце октября прошлого года ГНС вместе с Советом бизнес-омбудсмена перешли к практической реализации этого механизма, введя экспериментальный проект в Центральном межрегиональном управлении ГНС по работе с крупными налогоплательщиками. В рамках проекта прорабатывается ряд конкретных кейсов.

Один из них касался компании – одного из крупнейших поставщиков семян и средств защиты растений в Украине. В январе 2026 года ГНС завершила внеплановую проверку относительно отрицательного значения НДС, заявленного в бюджетное возмещение. До этого предприятие уже проходило четыре проверки по этому же вопросу и неоднократно обжаловало решение налоговой.

Сложность ситуации заключалась в специфике бизнес-модели компании, которая предусматривала комплексную систему ценообразования и скидок, в том числе после поставки товаров. Скидки предоставлялись разными способами, в частности, путем взаимозачета средств между сторонами, что подтверждалось значительным объемом первичных документов и расчетов.

По результатам проверки установлено, что все операции со скидками оформлены корректно и полностью соответствовали требованиям законодательства Украины.

Важным элементом урегулирования спора стало решение компании изменить направление использования средств: вместо прямого бюджетного возмещения НДС предприятие перенаправило эти суммы для уплаты налога в будущих периодах.

"Этот кейс – пример конструктивного диалога с налоговой. И мы благодарны Совету бизнес-омбудсмена за колоссальную работу по решению сложных вопросов. Открытый диалог и партнерство работают на пользу и бизнесу, и государству", — подытожила Леся Карнаух.

Отметим, что еще летом Карнаух озвучивала новые инициативы налоговой, среди которых были разработка видения досудебной медиации для разрешения налоговых споров без перегрузки судебной системы, а также аудит внутренних процессов налоговой службы.