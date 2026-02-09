Международное налогообложение 2025: финансовый результат до налогообложения увеличен на 6,3 млрд грн

В 2025 году сфера международного налогообложения и трансфертного ценообразования продемонстрировала рост финансовых показателей. Благодаря самостоятельным корректировкам налогоплательщиков финансовый результат до налогообложения увеличился на 6,3 млрд грн, а начисления налога на прибыль выросли на 20% по отношению к прошлому году.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила и. о. главы ГНСУ Леся Карнаух.

Результаты трансфертного ценообразования

За отчетный период 472 плательщика подали 582 уточняющих декларации. Ключевые изменения в системе контроля основываются на анализе рисков и данных без усиления административного давления на бизнес.

Международное налогообложение и судебные решения

Показатели контроля доходов нерезидентов и судебной практики показали следующие результаты:

самостоятельные корректировки налоговых обязательств выросли в 2,9 раза;

поступления от проверок увеличились на 365,3 млн. грн (в 3,3 раза);

судебные решения в пользу бюджета приняты на сумму 3,8 млрд. грн.

Декларирование иностранных компаний

Направление контролируемых иностранных компаний (КИК) продемонстрировало растущую динамику добровольной отчетности:

количество задекларированных КИК увеличилось на 26%, контролеров - на 17%;

поступления от самостоятельных корректировок составили 87,1 млн грн (против 4,5 млн грн годом ранее).

"Около 80% этого результата обеспечено благодаря информации, полученной в рамках международного обмена с компетентными органами других государств. Точечный, юридически взвешенный и международно скоординированный подход является эффективным", - отметила Карнаух.

Однако, если добровольное соблюдение и разъяснительная работа не дают результата, налоговая применяет контрольно-проверочную функцию.

По словам главы ГНСУ, контроль является точечным, обоснованным и базируется исключительно на рисках и аналитике. В 2025 году было проведено около 700 документальных аудитов, основанных на предварительном анализе рисков.

Напомним, в январе сообщалось, что после введения моратория количество фактических проверок бизнеса сократилось на 27%. Если в июле 2025 года налоговая провела около 3,6 тысяч фактических проверок, то уже в декабре их количество уменьшилось до 2,6 тысяч.