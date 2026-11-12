Рада ратифицировала конвенцию с Австралией об избежании двойного налогообложения

Верховная Рада Украины 12 ноября 2026 года ратифицировала Конвенцию между правительствами Украины и Австралии об устранении двойного налогообложения доходов и предотвращении налоговых уклонений, а также Протокол к ней, подписанных 16 октября 2025 года в Вашингтоне. Это необходимый внутригосударственный этап для вступления документа в силу.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минфина.

После запуска соглашение сформирует правовую базу, которая не позволит дважды облагать налогом один и тот же доход резидентов обеих стран, обеспечит прозрачные условия для бизнеса и защитит граждан с налоговыми обязательствами в двух юрисдикциях.

Какие ставки налогов предусматривает

Конвенция устанавливает четкие правила налогообложения прибыли предприятий, дивидендов, процентов, роялти, доходов от недвижимости, зарплат, пенсий, директорских гонораров и доходов студентов. Отдельно документ определяет предельные ставки налогообложения пассивных доходов в стране их источника.

Для дивидендов будет действовать ставка 5%, если получатель владеет не менее 10% прав голоса в компании, которая их выплачивает, и 15% — во всех остальных случаях.

Проценты будут облагаться налогом по ставке 5% для финансовых учреждений и 10% для остальных получателей, а ставка для роялти составит 10%.

Воспользоваться этими ставками смогут только фактические (бенефициарные) владельцы дохода, являющиеся налоговыми резидентами договорного государства и отвечающие критериям отсутствия налоговых злоупотреблений.

В то же время, соглашение предусматривает полное освобождение от налогообложения в стране источника отдельных дивидендов и процентов, если их бенефициарами являются сами договорные государства, центральные банки или соответствующие пенсионные фонды.

Как будут работать правила для компаний и наемных работников

Документ закрепляет четкое распределение налоговых прав между Украиной и Австралией. В частности, прибыль предприятия одного государства будет облагаться налогом в другой стране только при условии, что оно имеет там постоянное представительство.

Это снизит налоговую неопределенность и риски возникновения споров во время трансграничных операций.

Заработная плата и другие доходы от работы по найму по общему правилу будут облагаться налогом в том государстве, где работа выполняется фактически.

Для устранения двойного налогообложения граждане и компании смогут зачислять сумму уже уплаченного в другой стране налога в соответствии с нормами Конвенции и национального законодательства.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин одобрил законопроект о ратификации Конвенции с Австралией по устранению двойного налогообложения. Документ устанавливает четкие ставки налогов на дивиденды, проценты и роялти для резидентов обеих стран.