Какие новые авто выбирают украинцы: ТОП-10 моделей ноября

В ноябре более 34% рынка новых легковых автомобилей сформировали десять самых популярных в Украине моделей.

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Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что на вершине рейтинга остается компактный кроссовер RENAULT Duster.

Также в лидерскую десятку вернулся KIA Sportage.

Десятка бестселлеров ноября 2023:

1. RENAULT Duster – 355 ед.;

2. VOLKSWAGEN ID.4 – 297 ед.;

3.TOYOTA RAV-4 – 252 ед.;

4. NISSAN Qashqai – 204 ед.;

5. TOYOTA Land Cruiser Prado – 146 ед.;

6. SKODA Karoq – 140 ед.;

7. MAZDA CX5 – 128 ед.;

8. SKODA Kodiaq – 127 ед.;

9. KIA Sportage – 102 ед.;

10. MERCEDES-BENZ GLE – 102 ед.

Напомним, в ноябре украинцы приобрели около 5,4 тыс. новых легковых автомобилей. По отношению к предыдущему месяцу регистрации новых легковых автомобилей уменьшились на 6%.

Самой популярной маркой на рынке новых автомобилей остается TOYOTA. За месяц было зарегистрировано 854 новых авто этой японской марки.