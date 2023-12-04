- Категория
- Авто
- Дата публикации
-
Какие новые авто выбирают украинцы: ТОП-10 моделей ноября
В ноябре более 34% рынка новых легковых автомобилей сформировали десять самых популярных в Украине моделей.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что на вершине рейтинга остается компактный кроссовер RENAULT Duster.
Также в лидерскую десятку вернулся KIA Sportage.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Десятка бестселлеров ноября 2023:
1. RENAULT Duster – 355 ед.;
2. VOLKSWAGEN ID.4 – 297 ед.;
3.TOYOTA RAV-4 – 252 ед.;
4. NISSAN Qashqai – 204 ед.;
5. TOYOTA Land Cruiser Prado – 146 ед.;
6. SKODA Karoq – 140 ед.;
7. MAZDA CX5 – 128 ед.;
8. SKODA Kodiaq – 127 ед.;
9. KIA Sportage – 102 ед.;
10. MERCEDES-BENZ GLE – 102 ед.
Напомним, в ноябре украинцы приобрели около 5,4 тыс. новых легковых автомобилей. По отношению к предыдущему месяцу регистрации новых легковых автомобилей уменьшились на 6%.
Самой популярной маркой на рынке новых автомобилей остается TOYOTA. За месяц было зарегистрировано 854 новых авто этой японской марки.