Россия удвоила экспорт дизеля после снятия санкций по Трампу, но США не получили ни одной партии

Решение президента США Дональда Трампа отменить топливные санкции против Москвы позволило России удвоить экспорт дизельного горючего в октябре. Однако ни одна из партий, отправленных в рамках этих договоренностей, так и не добралась до американского рынка.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Financial Times.

По данным аналитической компании Kpler, в октябре Россия отгружала 271 тысячу баррелей дизеля в сутки против 135 тысяч баррелей в сентябре (консалтинговая группа Energy Aspects оценивает рост со 120 тыс. до 260 тыс. баррелей в сутки).

Такой скачок стал возможным после давления Вашингтона на Киев по прекращению атак по российским нефтеперерабатывающим заводам и оглашению Трампом 9 октября соглашения с главой Кремля Владимиром Путиным о немедленном наращивании поставок горючего на американский и мировой рынки.

Несмотря на намерения Белого дома, российский дизель так и не попал в США из-за противодействия сторонников Украины. Поставки возросли в Бразилию, Турцию и другие страны. Представитель администрации США в комментарии заявил, что увеличение предложения на мировом рынке все равно поможет снизить цены для американцев.

В то же время, по меньшей мере, два танкера, которые направлялись в Соединенные Штаты, за последние недели сменили курс. У восточного побережья США до сих пор остается только одно судно с российским дизелем — Agioi Fanendes, которое ждет покупателя (по данным Белого дома, переговоры с владельцем груза продолжаются).

Дополнительное давление оказывают местные власти, ведь в этом месяце губернатор штата Нью-Джерси Мики Шеррилл предупредила операторов портов и терминалов региона (через проходящие грузы для гавани Нью-Йорка) о строгих штрафах в случае приема танкеров с российским горючим. Само соглашение Трампа с Путиным вызвало возмущение среди демократов и части республиканцев в Конгрессе, которые назвали его потенциально незаконным и требуют отмены.

Почему рост экспорта будет кратковременным

Отраслевые аналитики прогнозируют, что эффект от октябрьского всплеска быстро сойдет на нет. Как отмечает руководитель отдела геополитики Energy Aspects Ричард Бронз, даже несмотря на удвоение, октябрьский показатель в 260 тыс. баррелей в сутки значительно уступает среднему пятилетнему уровню для этого месяца (около 700 тыс. баррелей).

После двухнедельной паузы Украина 30 октября возобновила удары по российским НПЗ. На этом фоне вице-премьер РФ Александр Новак сообщил о продлении запрета на экспорт дизеля до конца января (хотя и с определенными исключениями).

По оценке аналитика Kpler Сумита Ритолии, Россия вынуждена сосредоточиться на обеспечении внутреннего рынка, где уже возник дефицит бензина и введен его нормирование, а переработка нефти остается ограниченной на уровне около 4 млн баррелей в сутки из-за постоянных атак.

Напомним, ранее сообщалось, что дизельное соглашение Трампа с Путиным терпит крах, а направлявшиеся в США танкеры изменили курс. Два из трех нефтяных танкеров с российским горючим, следовавших в американские порты, изменили маршрут, поставив под угрозу договоренности между Белым домом и Кремлем по импорту топлива.