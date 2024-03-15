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Рынок мотоциклов в феврале: какие модели чаще всего покупали украинцы
В феврале этого года в Украине было приобретено 3,3 тысячи мотоциклов, что на 83,4% превышает показатели того же периода в прошлом году и на 36% больше по сравнению с январем 2024 года.
Об этом сообщают эксперты Института исследований авторынка.
Из всего количества приобретенных мотоциклов, 42,3% или 1395 штук были новыми, импортированными из-за границы. Несмотря на то, что в сегменте мототехники обычно преобладают сделки по продаже новых транспортных средств, в январе и феврале этого года наблюдалась доминантность вторичного рынка.
На внутреннем рынке было заключено 1617 сделок купли-продажи мототехники, что составило 49% от общего количества. В то же время только 8,8% мотоциклов или 289 штук были импортированы подержанными из-за границы.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Самые новые мотоциклы
В феврале по-прежнему покупатели мотоциклов предпочитали технику китайских брендов. В частности, Spark, Musstang и Lifan возглавили рейтинг популярности.
В лидерах остается серия Spark SP с проданными 232 единицами, на втором месте разместилась модель Musstang MT с объемом продаж 196 штук, а замкнула тройку лидеров Lifan LF, продажи которой составили 113 штук.
Топ-5 самых популярных новых мотоциклов в Украине в феврале 2024 выглядит следующим образом:
- Spark SP - 232 единицы,
- Musstang MT - 196 единиц,
- Lifan LF - 113 единиц,
- Bajaj Boxer - 73 единицы,
- Loncin LX – 60 единиц.
Самые популярные б/у мотоциклы, привезенные из-за границы
В сегменте б/у мотоциклов, импортируемых из-за рубежа, предпочтение продолжают отдавать японским брендам, в частности Yamaha, Honda, и Kawasaki.
Впрочем, небольшое количество производителей в рейтинге самых популярных понятно, ведь сезон для этого рынка еще не достиг своего пика. Что касается конкретных моделей, то лидерами по количеству первых регистраций в государстве стали Honda CB, Kawasaki Ninja и Yamaha FZ.
Топ-5 подержанных мотоциклов, импортированных в феврале 2024 года:
- Honda CB - 17 единиц,
- Kawasaki Ninja - 16 единиц,
- Yamaha FZ - 8 единиц,
- Yamaha YZF - 7 единиц,
- Yamaha Majesty – 7 единиц.
Самые популярные мотоциклы на внутреннем рынке
В феврале на внутреннем рынке Украины доминировали японские бренды мотоциклов, включая Honda, Yamaha и Geon, среди которых ведущие позиции занимали Lifan LF, Loncin LX и Jawa-350.
Наиболее востребованными моделями среди покупателей оказались:
- Lifan LF с количеством 80 единиц;
- Loncin LX –58 штук;
- JAWA 350 –55 штук;
- Honda CB – 41 единица;
- Musstang MT - 39 единиц.
Аналитики отмечают, что важно отметить, что этот анализ учитывает официально зарегистрированные сделки купли-продажи и первичные регистрации.
Однако, по оценкам экспертов, "теневая" часть рынка, особенно сектор б/у мотоциклов, может быть существенной и потенциально эквивалентной или даже превышать официально зафиксированные объемы.
Добавим, что, несмотря на сезонные колебания спроса на мототехнику, рынок мотоциклов в Украине вырос в декабре почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, что показывает динамику торгов в этом сегменте. В декабре было совершено 2,2 тысячи сделок купли-продажи мотоциклов, что на 48,3% больше, чем в прошлом, но на 30,2% меньше, чем в ноябре 2023 года.
Источник фото: ua.depositphotos.com