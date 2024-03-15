Рынок мотоциклов в феврале: какие модели чаще всего покупали украинцы

В феврале этого года в Украине было приобретено 3,3 тысячи мотоциклов, что на 83,4% превышает показатели того же периода в прошлом году и на 36% больше по сравнению с январем 2024 года.

Об этом сообщают эксперты Института исследований авторынка.

Из всего количества приобретенных мотоциклов, 42,3% или 1395 штук были новыми, импортированными из-за границы. Несмотря на то, что в сегменте мототехники обычно преобладают сделки по продаже новых транспортных средств, в январе и феврале этого года наблюдалась доминантность вторичного рынка.

На внутреннем рынке было заключено 1617 сделок купли-продажи мототехники, что составило 49% от общего количества. В то же время только 8,8% мотоциклов или 289 штук были импортированы подержанными из-за границы.

Самые новые мотоциклы

В феврале по-прежнему покупатели мотоциклов предпочитали технику китайских брендов. В частности, Spark, Musstang и Lifan возглавили рейтинг популярности.

В лидерах остается серия Spark SP с проданными 232 единицами, на втором месте разместилась модель Musstang MT с объемом продаж 196 штук, а замкнула тройку лидеров Lifan LF, продажи которой составили 113 штук.

Топ-5 самых популярных новых мотоциклов в Украине в феврале 2024 выглядит следующим образом:

Spark SP - 232 единицы, Musstang MT - 196 единиц, Lifan LF - 113 единиц, Bajaj Boxer - 73 единицы, Loncin LX – 60 единиц.

Самые популярные б/у мотоциклы, привезенные из-за границы

В сегменте б/у мотоциклов, импортируемых из-за рубежа, предпочтение продолжают отдавать японским брендам, в частности Yamaha, Honda, и Kawasaki.

Впрочем, небольшое количество производителей в рейтинге самых популярных понятно, ведь сезон для этого рынка еще не достиг своего пика. Что касается конкретных моделей, то лидерами по количеству первых регистраций в государстве стали Honda CB, Kawasaki Ninja и Yamaha FZ.

Топ-5 подержанных мотоциклов, импортированных в феврале 2024 года:

Honda CB - 17 единиц, Kawasaki Ninja - 16 единиц, Yamaha FZ - 8 единиц, Yamaha YZF - 7 единиц, Yamaha Majesty – 7 единиц.

Самые популярные мотоциклы на внутреннем рынке

В феврале на внутреннем рынке Украины доминировали японские бренды мотоциклов, включая Honda, Yamaha и Geon, среди которых ведущие позиции занимали Lifan LF, Loncin LX и Jawa-350.

Наиболее востребованными моделями среди покупателей оказались:

Lifan LF с количеством 80 единиц; Loncin LX –58 штук; JAWA 350 –55 штук; Honda CB – 41 единица; Musstang MT - 39 единиц.

Аналитики отмечают, что важно отметить, что этот анализ учитывает официально зарегистрированные сделки купли-продажи и первичные регистрации.

Однако, по оценкам экспертов, "теневая" часть рынка, особенно сектор б/у мотоциклов, может быть существенной и потенциально эквивалентной или даже превышать официально зафиксированные объемы.

Добавим, что, несмотря на сезонные колебания спроса на мототехнику, рынок мотоциклов в Украине вырос в декабре почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, что показывает динамику торгов в этом сегменте. В декабре было совершено 2,2 тысячи сделок купли-продажи мотоциклов, что на 48,3% больше, чем в прошлом, но на 30,2% меньше, чем в ноябре 2023 года.

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