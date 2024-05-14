Рынок мотоциклов в апреле: что покупали украинцы

В апреле текущего года в Украине было приобретено 6,7 тысяч мотоциклов, что на 16,5% превышает показатели того же периода прошлого года и на 13,3% больше, чем в предыдущем месяце, марте 2024 года.

Об этом сообщили аналитики из Института исследований авторынка.

В общей сложности 47,2% всех проданных мотоциклов, а это 3157 единиц, были новыми, импортированными из-за рубежа.

Это свидетельствует о возобновлении тенденции преимущества новых мотоциклов на рынке, хотя доля новых транспортных средств еще не достигла доминирующего уровня.

Общее количество сделок купли-продажи мототехники на внутреннем рынке достигло 3035, что составляет 45,7% всех транзакций. Также был зафиксирован импорт 500 б/у мотоциклов, что составляет 7,5% от общего количества.

По итогам апреля, средний возраст для мотоциклов, перепроданных в пределах страны, составлял 11,5 лет, а для мотоциклов, регистрировавшихся впервые после импорта и растаможки, средний возраст составил 13,4 года.

Самые популярные мотоциклы на внутреннем рынке

На внутреннем рынке мотоциклов предпочтение отдают японским брендам Honda и Yamaha, а также китайскому Lifan, дополненным японскими Suzuki и Kawasaki. Эти пять производителей вместе занимают 44% рыночной доли в данном сегменте.

В апреле на внутреннем рынке наибольшую популярность имели модели Lifan LF, которых было продано 182 единицы, Loncin LX с продажами 104 мотоцикла и Musstang MT, которые нашли 96 новых владельцев.

Самые популярные модели мотоциклов на внутреннем рынке:

Lifan LF - 182 шт.

Loncin LX - 104 шт.

Musstang MT - 96 шт.

Honda CB - 94 шт.

Shineray XY - 85 шт.

Самые популярные б/у мотоциклы, привезенные из-за границы

В сегменте импорта мотоциклов с пробегом преобладают японские бренды Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki и американский Harley-Davidson. Эти пять производителей составляют 82,7% всего рынка мотоциклов в этом сегменте.

Среди конкретных моделей, наиболее часто регистрировавшихся в государственном реестре, лидирует Honda CB с 30 регистрациями, за ней следуют Kawasaki Ninja с 24 регистрациями, Honda CBR с 20, Yamaha MT серии с 19 и Honda CBF с 18 регистрациями.

Самые новые мотоциклы

На украинском рынке новые мотоциклы предпочитают технику китайских брендов, в частности, Spark Lifan и Musstang часто выходят лидерами продаж. В апреле наибольшую популярность приобрела модель Spark SP-серии.

Самые новые мотоциклы:

Spark SP - 419 шт. Musstang MT - 310 шт. Lifan LF - 228 шт. Loncin LX - 215 шт. Shineray XY - 128 шт.

Аналитики отмечают, что данные базируются на учете официальных сделок купли-продажи и первых регистраций. В то же время, "теневой" сектор рынка мотоциклов, особенно вторичного, который эксперты ИДА считают достаточно значительным, остается вне этого анализа и может быть сравним или даже превышать официально зарегистрированные объемы.

Добавим, что в феврале этого года в Украине было приобретено 3,3 тысячи мотоциклов, что на 83,4% превышает показатели того же периода прошлого года и на 36% больше по сравнению с январем 2024 года.

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