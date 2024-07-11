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Продажи гибридных автомобилей в Украине выросли почти вдвое: самые популярные модели
В июне автопарк Украины пополнили более 2,1 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Это на 49% больше, чем в прошлом году.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что доля новых авто в этом количестве составляла 55% против 70% в прошлом году.
Самые популярные гибриды июня
По данным "Укравтопром", в сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов остается TOYOTA RAV-4 (352 ед.)Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Второй результат у NISSAN X-Trail (85 ед.)
Третьим по популярности на украинском рынке стала TOYOTA Camry (74 ед.)
В регистрациях импортируемых подержанных автомобилей с гибридными силовыми установками первенство у FORD Fusion US (78 ед.)
Также в лидерской тройке: TOYOTA Prius (60 ед.) и KIA Niro (50 ед.).
В Украине резко упали продажи автомобилей
В июне в Украине было продано 5200 новых легковых автомобилей, что на 8% меньше, чем в июне прошлого года и на 7% меньше, чем в мае.
По данным профильной ассоциации, падение продаж в годовом исчислении зафиксировано впервые в 2024 году. В месячном выражении меньше новых автомобилей украинцы покупали только в январе.
Несмотря на всеобщее уменьшение продаж автомобилей французской марки RENAULT, ее кроссовер Duster в июне стал бестселлером украинского рынка новых легковых авто.
В июне автомобили с традиционными двигателями охватили более 61% рынка новых легковых автомобилей.
В июне 2024 г. крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине стали город Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская и Одесская области.